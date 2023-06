Công an thành phố Sơn La huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn.





Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay diễn ra trong hai ngày 28 - 29/6. Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Sơn La đã được các đơn vị, lực lượng chức năng quan tâm, chú trọng nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ kỳ thi THPT năm 2023 diễn ra an toàn và nghiêm túc.



Công an thành phố Sơn La tăng cường bảo đảm trật tự ATGT cho kỳ thi THPT. Ảnh: Mạnh Hải

Nhằm đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT năm 2023, Công an thành phố Sơn La đã sớm đề ra kế hoạch phối hợp tăng cường rà soát, bổ sung các phương án đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trật tự tại các điểm thi. Trước khi kỳ thi diễn ra Công an thành phố đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông.

Tại các điểm thi Lực lượng cảnh sát giao thông, Công an phường và đoàn viên thanh niên sẽ làm tốt công tác điều tiết giao thông, hướng dẫn các thí sinh và người nhà thí sinh dừng đỗ xe an toàn không gây ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường các điểm thi.

Đội CSGT thành phố Sơn La có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng kịp thời giải tỏa khi xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức thi. Ảnh: Mạnh Hải

Huy động tối đa lực lượng đảm bảo ATGT

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá: Bùi Ngọc Bé, Đội Trưởng Đội CSGT TT Công an thành phố Sơn La cho biết: Thành phố Sơn La là một trong những địa bàn có nhiều hội đồng thi nhất tỉnh, với 6 điểm thi chính. Trong đợt này Công an thành phố sẽ huy động tối đa lực lượng và phương tiện tổ chức đảm bảo trật tự ATGT những ngày diễn ra kỳ thi, phân công cán bộ cắm chốt, tuần tra lưu động trên các tuyến đường và nút thắt giao thông dẫn tới các điểm thi, giúp thí sinh thuận lợi khi đi thi.

Cùng với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực của các cơ quan chức năng, mỗi người dân, học sinh cần nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ để bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mạnh Hải

Tại các vị trí xung quanh khu vực đặt điểm thi, đơn vị đều cử cán bộ, chiến sỹ cắm chốt trong suốt kỳ thi, thực hiện phân luồng, điều tiết giao thông, nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, xử lý các vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường gây cản trở giao thông.

"Để đảm bảo TTATGT trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Đội CSGT TT đã ban hành kế hoạch,đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố, Tại các điểm thi chúng tôi sẽ cắt cử cán bộ chiến sỹ, phân công nhiệm vụ chốt tại các ngã 3 ngã tư tại những điểm thi điều tiết giao thông để đảm bảo việc đi lại của các em học sinh và phụ huynh được an toàn thông suốt. Đồng thời chúng tôi sẽ cử cán bộ tuần tra lưu động thường xuyên trên các tuyến hỗ trợ cho học sinh và các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo gặp sự cố trên đường để đảm bảo là các em và các thầy cô đến trường đúng thời gian quy định" Thiếu tá: Bùi Ngọc Bé nói.

Lực lượng CSGT sẽ tập trung đảm bảo an toàn giao thông cho thí sinh và người nhà đưa đón thí sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Mạnh Hải

Để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra được an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thông suốt rất cần sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và các ngành chức năng, cũng như ý thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân để kỳ thi diễn ra an toàn, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.