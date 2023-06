Ngày 20/6, ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn (Sơn La).

Clip: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Mai Sơn

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn (Sơn La) có 3 điểm thi đặt tại các trường THPT Chu Văn Thịnh, THPT Cò Nòi, THPT Mai Sơn với 58 phòng thi và 1.339 thí sinh dự thi. Đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy định, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; xây dựng các phương án bảo quản đề thi, bài thi, y tế, hệ thống điện nước, an ninh trật tự, an toàn về sinh thực phẩm, chuẩn bị tốt phương án phòng, chống, xử lý các tình huống đột xuất có thể xảy ra trong Kỳ thi, như bão lũ, hỏa hoạn, dịch bệnh.



Ông Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn. Ảnh: Trần Thanh

Các trường chỉ đạo tổ chuyên môn tập trung ôn tập theo năng lực, tổ chức thêm lớp phụ đạo, dạy bổ sung kiến thức cho học sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp. Đến nay các điểm thi tổ chức 4 lần thi thử, kết quả thi thử dự báo đỗ tốt nghiệp trên 97%. Các nhà trường đã tổ chức học tập quy chế thi, các văn bản hướng dẫn thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Sở cho giáo viên và học sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại huyện Mai Sơn (Sơn La) có 3 điểm thi. Ảnh: Trần Thanh





Tại các điểm kiểm tra, Đồng chí Lê Hồng Minh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các Điểm thi tiếp tục làm tốt công tác ôn thi, quản lý học sinh, động viên tâm lý cho học sinh, tạo tâm thế tốt nhất cho học sinh trước khi bước vào kỳ thi; tiếp tục tăng cường ôn tập nước rút cho học sinh, nhất là học sinh có học lực yếu.

Huyện Mai Sơn (Sơn La) chuẩn bị chu đáo để kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trần Thanh





Có các phương án dự phòng ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi trong những ngày diễn ra kỳ thi, thành lập Đội Thanh niên tình nguyện "Tiếp sức mùa thi"; đảm bảo công tác ATGT, ANTT, An toàn vệ sinh thực phẩm... chuẩn bị chu đáo để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và đạt được kết quả tốt nhất.