Thức uống tự nhiên này giúp tăng miễn dịch, thải độc, đẹp da, nhiều người uống hàng ngày không biết

Nhiều người có thói quen uống nước cam hàng ngày mà chưa hiểu hết lợi ích của loại quả này. Theo lương y Bùi Đắc Sáng (Hội Đông y Hà Nội), cam chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, tác dụng toàn diện đối với sức khỏe nếu dùng đúng cách.

Tăng cường miễn dịch, làm chậm lão hoá

Nguồn vitamin C dồi dào trong nước cam giúp cơ thể chống lại cảm lạnh, tăng sức đề kháng và hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Uống nước cam còn kích thích sản sinh collagen – thành phần quan trọng giúp da săn chắc, làm lành vết thương và duy trì sự trẻ trung.

Thanh lọc cơ thể, giảm nguy cơ sỏi thận

Cam có tính kiềm nhẹ, chứa axit citric và xitrat giúp hoà tan chất cặn bã, làm sạch máu và hỗ trợ chức năng gan, thận. Duy trì thói quen uống nước cam đúng cách giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận, đồng thời hỗ trợ thải độc tự nhiên cho cơ thể.

Uống nước cam sau bữa ăn 1–2 giờ giúp cân bằng axit, giảm dịch vị dư thừa và hỗ trợ tiêu hóa. Người thường bị táo bón hay tiêu chảy cũng có thể dùng nước cam để tăng cường hoạt động đường ruột, làm sạch hệ tiêu hóa một cách tự nhiên.

Hỗ trợ lưu thông máu, giảm oxy hoá tế bào

Folate trong nước cam giúp hình thành tế bào mới, đặc biệt là hồng cầu, đồng thời bảo vệ cấu trúc DNA. Nhờ đó, máu được lưu thông tốt hơn, các cơ quan hoạt động hiệu quả và tế bào được bảo vệ khỏi quá trình oxy hóa.

Uống nước cam đúng cách để không gây hại

Chuyên gia khuyến cáo nên uống nước cam tươi ngay sau khi vắt, tránh để lâu khiến vitamin C bị phân huỷ. Người trưởng thành chỉ nên dùng khoảng 200ml mỗi ngày, tương đương 60mg vitamin C – đủ nhu cầu khuyến nghị cho cơ thể.

Những người bị viêm loét dạ dày, viêm tụy hay viêm tá tràng cần hạn chế vì axit trong nước cam có thể khiến bệnh nặng hơn. Ngoài ra, không nên cho thêm đường khi cam chua vì dễ làm tăng nguy cơ tiểu đường, viêm khớp và béo phì.

Uống nước cam hàng ngày mang lại nhiều lợi ích, nhưng quan trọng nhất vẫn là uống đúng lượng, đúng thời điểm và chọn cam tươi sạch để cơ thể hấp thu tối đa dưỡng chất.