Thanh tra Công an Sơn La nêu cao tinh thần trách nhiệm

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác thanh tra và cán bộ thanh tra đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc… Người từng nói:"Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới". Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, lực lượng Thanh tra Công an Sơn La luôn ra sức luyện rèn, không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Quốc Phong, Chánh thanh tra Công an tỉnh Sơn La cho biết: Với chức năng, nhiệm vụ là đơn vị chủ công, nòng cốt trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thanh tra Công an tỉnh Sơn La luôn đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc để xứng đáng là "tai mắt của trên, người bạn của dưới".

Thanh tra Công an tỉnh thực hiện mô hình "Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã" tại Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ. Ảnh: Cao Thiên

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, với khẩu hiệu hành động "Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở" và "Tăng cường vai trò Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng lực lượng Công an Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh", trong những năm qua, Thanh tra Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác thanh tra hằng năm; tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kiến nghị, tham mưu Ban Giám đốc chỉ đạo các đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, phòng ngừa sai phạm.

Đơn vị đã tập trung đổi mới công tác quản lý, điều hành, chủ động phát huy nội lực kết hợp tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp trên với vừa làm, vừa đúc rút kinh nghiệm; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao chất lượng, bồi dưỡng năng lực thực tiễn cho CBCS, từng bước xây dựng lực lượng thanh tra ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện; đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác xây dựng lực lượng Công an Sơn La.

Lực lượng Thanh tra Công an tỉnh Sơn La không ngừng nỗ lực phục vụ nhân dân. Ảnh: Cao Thiên

Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã tham mưu với Ban giám đốc Công an tỉnh triển khai 10 cuộc kiểm tra, thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành tại 128 đơn vị trong và ngoài lực lượng, đảm bảo thời gian, chất lượng; nội dung thanh tra đã tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng hoặc dễ dẫn đến sai phạm của CBCS. Quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy trình.

Tham mưu với Ban Giám đốc chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị Công an toàn tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; kịp thời tiếp nhận những phản ánh của nhân dân để xử lý, giải quyết; trong năm 2022 - 2023, đã tiếp 70 lượt = 89 công dân. Đã tham mưu xác minh, giải quyết, làm rõ 100% đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, phải đi xác minh tại nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu tổ chức triển khai chính thức ứng dụng phần mềm Quản lý đơn trong lực lượng Công an Sơn La góp phần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đôn đốc, quản lý, tổng hợp, báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đưa Công antỉnh Sơn La trở thành một trong 3 đơn vị đầu tiên của Bộ Công an ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đơn thư.

Đội thanh tra hành chính và chuyên ngành, Thanh tra Công an tỉnh Sơn La và Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ (Sơn La) tổ chức ký kết, triển khai thực hiện Mô hình "Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã". Ảnh: Cao Thiên

Thanh tra Công an Sơn La thực hiện chống tham nhũng

Với vai trò là Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Công an tỉnh; đơn vị đã tham mưu với Ban Chỉ đạo tổ chức, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng; tiến hành triển khai nhiều nội dung mới như: Hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm; tổ chức xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong lực lượng Công an Sơn La theo quy định….

Là một trong những đơn vị đi đầu, tích cực trong triển khai thực hiện hiệu quả mô hình "Mỗi đội nghiệp vụ giúp đỡ một Công an xã" theo tinh thần chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh, trong những năm qua, Thanh tra Công an tỉnh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn CBCS Công an xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ nâng cao chất lượng thực hiện một số mặt công tác chuyên môn như: Tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp nhận, triển khai và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tiếp nhận, triển khai và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong vận động nhân dân chấp hành pháp luật; công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Quá trình thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy trình. Ảnh: Cao Thiên

Chia sẻ với PV, Thiếu tá Hoàng Phúc, Đội trưởng Đội thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Công an tỉnh cho biết: Cùng với xu thế phát triển chung của toàn xã hội, bên cạnh những thời cơ, điều kiện thuận lợi cũng có không ít những thách thức, cám dỗ, những "viên đạn bọc đường"…, đòi hỏi mỗi CBCS Thanh tra phải luôn tỉnh táo, trung thực và khách quan. Bên cạnh việc thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng, tốt các mặt công tác, Thanh tra Công an tỉnh phải chủ động phát hiện sai phạm để kiến nghị xử lý theo quy định.

"Song song với việc lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn, cấp ủy, lãnh đạo Thanh tra Công an tỉnh Sơn La cũng thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ tham gia các hoạt động phong trào và từ thiện xã hội. Trong thời gian tới, Thanh tra Công an tỉnh Sơn la sẽ tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được; thường xuyên, chủ động, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Thanh tra CAND, góp phần xây dựng lực lượng Công an Sơn La ngày càng trong sạch, vững mạnh" - Thượng tá Nguyễn Quốc Phong cho biết thêm.

Lực lượng Công an cơ sở tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở. Ảnh: Cao Thiên

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ; trong những năm qua, đơn vị đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen: Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen đối với 05 lượt cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đối với 07 lượt cá nhân; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đối với 16 lượt tập thể và 48 lượt cá nhân; Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thanh tra" đối với 07 cá nhân; 01 đồng chí được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND"… góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh tra Công an Sơn La nói riêng, lực lượng Thanh tra CAND nói chung.