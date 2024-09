Thăng trầm nửa đầu năm, XK cá tra Việt Nam sang EU có lí do để kỳ vọng vào cuối năm

Thăng trầm nửa đầu năm, xuất khẩu (XK) cá tra Việt Nam sang EU vẫn có lí do để kỳ vọng vào nửa cuối năm khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đến gần, nền kinh tế châu Âu đảm bảo tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục.

Theo Hải quan Việt Nam, nửa đầu tháng 8/2024, XK cá tra Việt Nam sang EU đạt gần 8 triệu USD, tăng 57% so với cùng kỳ. Lũy kế XK cá tra sang thị trường này tính đến ngày 15/8/2024 đạt 107 triệu USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hà Lan vẫn là thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam trong khối EU, với giá trị XK đạt hơn 2 triệu USD, tăng 74% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15/8/2024, XK cá tra sang thị trường này đạt gần 30 triệu USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do sụt giảm trong tháng 2 và tháng 5/2024. Nửa đầu tháng 8/2024 ghi nhận mức tăng 2 con số, dự báo tháng 8/2024 giá trị XK cá tra sang thị trường này sẽ tăng trưởng trở lại.

Ngoài Hà Lan, Đức cũng giảm NK cá tra Việt Nam trong tháng 7/2024. Sự sụt giảm trong tháng 1,2,3,7/2024 khiến lũy kế XK cá tra sang Đức trong 7 tháng đầu năm nay giảm nhẹ 1%. Tuy nhiên, nửa đầu tháng 8/2024, XK cá tra sang nền kinh tế lớn nhất châu Âu này đạt gần 2 triệu USD, tăng 183% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 15/8/2024, Việt Nam XK tổng gần 22 triệu USD cá tra sang Đức, tăng 4%.

Sau Bỉ, Tây Ban Nha đứng thứ 3 trong khối EU về tiêu thụ nhiều nhất cá tra Việt Nam. Nửa đầu tháng 8/2024, XK cá tra sang thị trường này đạt gần 1 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Lũy kế XK sang Tây Ban Nha tính đến ngày 15/8/2024 đạt hơn 11 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. XK cá tra sang Tây Ban Nha không ổn định kể từ đầu năm nay. Tháng 7/2024, XK cá tra sang thị trường này đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024, với hơn 917 nghìn USD, giảm 48% so với tháng 7/2023.

Tính đến ngày 15/8/2024, Bỉ là quốc gia tiêu thụ nhiều thứ 4 cá tra Việt Nam trong khối EU, với giá trị XK đạt hơn 11 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi giảm NK trong tháng 2 và tháng 3/2024, XK cá tra sang Bỉ được đánh giá là ổn định trong các tháng tiếp theo, khi liên tục tăng trưởng dương 2 con số.

Về cơ cấu sản phẩm, XK cá tra GTGT sang EU trong 7 tháng đầu năm nay sụt giảm 21% so với cùng kỳ và chỉ đạt gần 2 triệu USD. Trong 7 tháng đầu năm nay, chỉ có riêng tháng 3, 5, 6 ghi nhận tăng trưởng dương. Các tháng còn lại đều chứng kiến giảm từ 38%-94%; XK cá khô và sản phẩm đông lạnh khác trong 7 tháng đầu năm nay sang EU cũng giảm 5%, đạt gần 4 triệu USD; Sản phẩm cá tra chủ lực Việt Nam XK sang thị trường này vẫn là phile đông lạnh, với giá trị XK trong 7 tháng đầu năm nay đạt hơn 93 triệu USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thăng trầm nửa đầu năm, XK cá tra Việt Nam sang EU vẫn có lí do để kỳ vọng vào nửa cuối năm khi kỳ nghỉ lễ cuối năm đến gần, nền kinh tế châu Âu đảm bảo tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp kỷ lục. Giá cả thị trường và tiêu dùng cũng dần ổn định, XK cá tra sang EU vẫn được kỳ vọng sẽ tăng trở lại sau kỳ nghỉ hè ở châu Âu.