Xuất khẩu cá tra sang Mỹ có cơ hội tăng tốc nửa cuối năm

Tháng 7/2024, kim ngạch XK cá tra sang Mỹ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch XK cá tra sang Mỹ trong tháng 7/2024 đạt gần 31 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế XK cá tra 7 tháng đầu năm nay sang Mỹ đạt hơn 190 triệu USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản phẩm cá tra GTGT XK sang Mỹ liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Tháng 7/2024 - lần đầu tiên kể từ đầu năm nay, giá trị XK sản phẩm này sang Mỹ đạt “triệu đô”, với 1,3 triệu USD, tăng gấp 42 nghìn lần so với cùng kỳ năm 2023, chiếm đến 33% trong tổng cá tra GTGT Việt Nam XK sang các thị trường trong tháng 7/2024. Trước đó, tháng 6/2024, XK sản phẩm này sang Mỹ cũng đạt hơn 800 nghìn USD, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 7/2024, XK cá tra GTGT sang Mỹ đạt hơn 3 triệu USD, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này chiếm 14% tỷ trọng trong tổng giá trị cá tra GTGT Việt Nam XK sang các thị trường trong 7 tháng đầu năm nay.

XK cá tra khô và các sản phẩm đông lạnh khác (nguyên con, cắt khúc, bong bóng,..) sang Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay không ổn định khi tháng trước đó, giá trị ghi nhận tăng trưởng, song sụt giảm ngay trong tháng tiếp theo. Sau khi sụt giảm trong tháng giữa năm, tháng 7/2024, XK cá tra khô và sản phẩm đông lạnh khác sang Mỹ tăng gấp đôi, đạt 490 nghìn USD. Các tháng 2,4,6/2024 giá trị XK sản phẩm này đều sụt giảm 2 con số.

Cá tra phile đông lạnh vẫn là sản phẩm chủ lực XK sang Mỹ kể từ đầu năm nay, với 29 triệu USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2023. Tính đến hết tháng 7/2024, giá trị XK phile cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt 185 triệu USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của ITC, nửa đầu năm nay, Việt Nam vẫn là nhà cung cấp cá thịt trắng (chủ yếu là cá tra) nhiều thứ 2 cho Mỹ với 184 triệu USD, tăng 472% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 21% tỷ trọng trong tổng giá trị cá thịt trắng quốc gia này NK từ thế giới. Trong đó, tháng 5/2024 ghi nhận là tháng NK cá thịt trắng từ Việt Nam nhiều nhất của Mỹ kể từ đầu năm nay, với 43 triệu USD, tăng 22% so với tháng 5/2023; Tháng 6/2024, Mỹ mua gần 42 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Trung Quốc vẫn là nguồn cung cá thịt trắng lớn nhất cho Mỹ, chiếm 41% tỷ trọng trong tổng cá thịt trắng Mỹ mua từ thế giới, đạt giá trị 357 triệu USD.

XK cá tra sang Mỹ có xu hướng phục hồi kể từ đầu năm nay, do lượng tồn kho tại thị trường này trong năm 2023 đã giảm đáng kể. Thêm vào đó, việc chuẩn bị các lễ hội, kỳ nghỉ cuối năm cũng làm gia tăng nhu cầu của người tiêu dùng. Các tháng cuối năm nay, XK cá tra sang Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng đơn hàng. Tuy nhiên, các DN XK vẫn phải đối mặt với những ảnh hưởng của chiến tranh Nga - Ukraine, hay những xung đột ngày càng căng thẳng chưa đến hồi kết trên Biển Đỏ.