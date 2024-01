Ngày 6/1, huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/1/2004 - 9/1/2024).

Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Sốp Cộp

Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện các huyện, thành phố; lãnh đạo các huyện Mường Ét, Mường Son, tỉnh Hủa Phăn, huyện Phôn Thoong, tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào); các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Cách đây 20 năm, ngày 2/12/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2003/NĐ-CP về thành lập huyện Sốp Cộp trên cơ sở tách ra từ huyện Sông Mã. Ngày 26/12/2003, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 638-QĐ/TU, về việc thành lập Đảng bộ huyện Sốp Cộp và chỉ định 25 đồng chí tham gia Ban Chấp hành lâm thời.

Huyện Sốp Cộp (Sơn La) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện (9/1/2004 - 9/1/2024). Ảnh: Mạnh Hùng

Ngày 9/1/2004, UBND tỉnh đã tổ chức lễ ra mắt huyện Sốp Cộp. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện đã cụ thể hóa các quan điểm, nghị quyết, chủ trương của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Sơn La, đề ra những quyết sách phù hợp với từng thời kỳ. Quan tâm phân bổ vốn đầu tư phát triển hạ tầng để xây dựng xã Sốp Cộp đạt đô thị loại V và phát triển theo định hướng xây dựng thị trấn Sốp Cộp giai đoạn 2021-2025. Duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2023 đạt trên 38 tỉ đồng, bằng 104,7% so với dự toán tỉnh giao. Toàn huyện có 2.218 ha cây ăn quả, sản lượng quả các loại đạt 3.000 tấn; có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 47,4%.

Hiện nay, từ trung tâm huyện đến 8 xã đã có đường ô tô đi được 4 mùa; tỷ lệ hộ được sử dụng điện là 97,46%; tỷ lệ hộ được sử dụng điện an toàn năm 2023 là 89,35%. Đã có 2 xã đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới (giai đoạn 2015-2020). Các chính sách an sinh xã hội và chính sách giảm nghèo được triển khai kịp thời, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 4 - 5%.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Có 12/21 trường đạt chuẩn quốc gia. 8/8 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% kế hoạch giao. Quan hệ hợp tác hữu nghị với nước bạn Lào được củng cố, phát triển, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện, toàn huyện có 41 chi, đảng bộ cơ sở, với 4.014 đảng viên.

Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La, tặng bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho huyện Sốp Cộp (Sơn La). Ảnh: Mạnh Hùng

Xây dựng huyện Sốp Cộp ngày càng phát triển đi lên

Phát biểu chúc mừng huyện Sốp Cộp, đồng chí Lò Minh Hùng biểu dương những thành tích mà huyện đã đạt được. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của huyện.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với các huyện của nước bạn Lào.

Các cá nhân có thành tích nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: Mạnh Hùng

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tặng huyện Sốp Cộp bức trướng với nội dung: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 20 cá nhân; UBND huyện tặng giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển huyện Sốp Cộp.

Huyện ủy Sốp Cộp cũng đã ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Sốp Cộp giai đoạn 2003-2023. Đây là cuốn tài liệu bồi dưỡng tinh thần cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, thanh niên, sinh viên, học sinh và các tầng lớp nhân dân trong huyện.