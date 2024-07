Do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ đêm ngày 23/7 đến rạng sáng ngày 24/7, mưa lớn tại tỉnh miền núi Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề, hàng chục ngôi nhà bị hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị cuốn trôi... làm 6 người chết và mất tích.

Clip: Mưa lớn xuyên đêm, nước lũ cuồn cuộn ập về làm 6 người chết và mất tích ở Sơn La

Mưa lớn khiến 6 người chết và mất tích

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Mùa A Sồng - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) cho biết, rạng sáng nay đã xảy ra sạt lở đất tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc làm 6 người chết, mất tích.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Nơi, đến 11 giờ trưa đã tìm được thi thể 3 người, còn lại 3 người đang mất tích. Được biết, do có nhiều xã, bản bị thiệt hại nặng nề vì mưa lũ, huyện Mai Sơn đã thành lập 4 đoàn để vào hỗ trợ xã Chiềng Nơi, gồm đoàn của lãnh đạo UBND huyện, đoàn của tổ cấp ủy và các lực lượng công an, quân đội gồm khoảng gần 40 người đang trên đường vào. Huyện cũng chỉ đạo xã huy động tất cả các lực lượng của xã như dân quân tự vệ, đoàn thanh niên để tìm kiếm các nạn nhân và di dời tài sản của người dân ven suối và khu vực sạt lở đến nơi an toàn.

Do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất tại xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khiến 6 người chết và mất tích. Ảnh: Văn Ngọc





Mưa lớn trên diện rộng

Còn tại thành phố Sơn La, nước dâng cao nhiều khu dân cư, cơ quan, đơn vị và nhiều tuyến đường cũng như dòng sông; nhiều khu phố chưa từng bị ngập cũng bị nước lũ tràn vào; nhiều ô tô đỗ 2 bên đường Trường Chinh bị ngập quá nửa xe. Ngay sau mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thành phố Sơn La và các xã, phường thông báo thông tin thời tiết trên hệ thống loa phát thanh nhà văn hóa các xã, bản để các hộ dân chủ động phòng, chống ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", giúp các hộ bị ngập úng, có nguy cơ sạt lở di chuyển tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Cùng với đó, quân đội, cảnh sát giao thông cử lực lượng phân luồng giao thông, hỗ trợ các hộ xử lý các tình huống phát sinh.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thành phố Sơn La (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Tại huyện Mường La, Thượng tá Lê Mùi, Trưởng Công an huyện cho biết: Lãnh đạo Công an huyện đã yêu cầu trực 100% quân số, đồng thời huy động tối đa lực lượng, hỗ trợ nhân dân tại các vùng bị ảnh hưởng do mưa lũ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo dự báo trong những ngày tới, mưa lớn tiếp tục kéo dài, UBND các huyện, thành phố đã đôn đốc các xã, thị trấn, tăng cường thực hiện công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, cảnh báo các khu vực nguy hiểm, nhắc nhở người dân cảnh giác, theo dõi tình hình bão lũ, kịp thời có các biện pháp ứng phó.

Nhiều ô tô đỗ 2 bên tại thành phố Sơn La bị ngập quá nửa xe. Ảnh: Văn Ngọc

Đồng thời Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện, UBND các xã, thị trấn nhanh chóng kiểm tra, đánh giá khả năng sạt lở tại khu vực có nguy cơ, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, vận động các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở di chuyển đến nơi an toàn; huy động phương tiện, máy móc tiến hành khắc phục sạt lở đất đá tại tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ nhằm đảm bảo việc đi lại cho người dân.