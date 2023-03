Sơn La: Xử lý nghiêm tình trạng tái trồng cây thuốc phiện

Thời gian gần đây, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã phát hiện một số trường hợp người dân ở địa bàn lén lút trồng cây thuốc phiện trái phép...





Clip: Xử lý nghiêm tình trạng tái trồng cây thuốc phiện

Đối tượng trồng cây thuốc phiện bị xử lý

Đối tượng Đàm Thị Oanh (SN1971), trú tại tiểu khu 16, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn có hành vi trồng cây thuốc phiện; tang vật thu giữ tại chỗ là 898 cây thuốc phiện đang trong giai đoạn ra hoa và quả cùng một số vật chứng liên quan khác.

Tại cơ quan công an đối tượng Oanh khai nhận mua hạt giống cây thuốc phiện trên mạng xã hội từ tháng 10 năm 2022 về để trồng nhằm mục đích chữa bệnh, đang chuẩn bị thu hoạch thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.



Lực lượng công an Sơn La phát hiện xử lý nhiều trưởng hợp trồng cây thuốc phiện trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên

Theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, thuốc phiện là loại cây bị cấm trồng, nếu bị phát hiện người trồng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Do vậy, khi gieo trồng cây thuốc phiện người ta thường lén lút trồng ở những nơi khuất hoặc vùng sâu, vùng xa mà cơ quan chức năng khó có thể tiếp cận được.

Ngoài ra, loại cây này, khi còn bé cũng giống như các loại cây rau màu khác trồng trong vườn nên việc phát hiện là rất khó khăn. Hầu hết các vụ việc phát hiện, xử lý khi cây đã sinh trưởng, phát triển và ra hoa, thậm chí đã kết quả với những đặc trưng nhận biết riêng biệt.

Lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp người dân lén lút trồng cây thuốc phiện trái phép. Ảnh: Cao Thiên

Ngăn chặn trồng cây thuốc phiện

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện, triệt phá 4 vụ, 4 đối tượng, thu giữ gần 1200 cây thuốc phiện cùng nhiều tang vật có liên quan. Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng thường trồng cây thuốc phiện xen vào vườn rau và ở các địa bàn xa khu vực trung tâm.

Để ngăn ngừa vi phạm và nâng cao ý thức của người dân, thời gian qua, Công an tỉnh Sơn La đã yêu cầu lực lượng chức năng Công an các địa phương, nhất là lực lượng Công an xã làm tốt công tác nắm địa bàn; rà soát, lập danh sách những khu vực, trường hợp nghi vấn để chủ động ngăn chặn, nhất là ở những xã hoặc những địa bàn vùng sâu, xa có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển của loại cây anh túc; yêu cầu ký cam kết không vi phạm, đồng thời nếu phát hiện thì phải xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Đối với các trường hợp có hành vi tàng trữ, vận chuyển các chất ma túy sẽ được xử lý nghiêm. Ảnh: Cao Thiên

Cùng với đó, mỗi CBCS trong lực lượng Công an xã cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây chứa chất ma tuý, không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma tuý dưới mọi hình thức; khi phát hiện có đối tượng trồng cây có chứa chất ma túy phải báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý kịp thời. Những trường hợp cố tình vi phạm hoặc bao che, không tố giác đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ hành vi trồng cây thuốc phiện bị pháp luật nghiêm cấm và xử lý nghiêm. Ảnh: Cao Thiên

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn nhấn mạnh: Tại Điều 247, Bộ luật Hình sự quy định về tội trồng cây thuốc phiện, cần sa hoặc các loại cây chứa chất ma túy nếu người trồng những loại cây này sẽ bị phạt tù từ 6 tháng - 3 năm khi liên quan đến các trường hợp: Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án mà còn vi phạm; trồng từ 500 - dưới 3.000 cây. Người nào trồng 3.000 cây trở lên, phạm tội có tổ chức sẽ bị phạt tù từ 3 - 7 năm. Trường hợp chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị xử phạt hành chính từ 2 - 5 triệu đồng theo khoản 3, Điều 21, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.