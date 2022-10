Sau 3 tháng ra quân, Công an Sơn La đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; tình hình TTATGT trên địa bàn có chuyển biến tích cực.

Clip: Sơn La xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm về TTATGT

Kiên quyết xử lý các phương tiện vi phạm về TTATGT

Tuyến Quốc lộ 6 đi qua địa bàn tỉnh Sơn La được xem là tuyến giao thông huyết mạch nối liền khu vực Tây Bắc với các tỉnh miền xuôi. Triển khai thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã tổng lực ra quân kịp thời kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm.

Nhóm PV có mặt tại tuyến QL.6, đoạn đi qua huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua công tác tuần tra, kiểm soát cũng như làm tốt công tác tuyên truyền, hầu hết người và phương tiện tham gia giao thông đã chấp hành tốt các quy định về luật an toàn giao thông đường bộ… Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp lái xe vi phạm, chủ yếu là về lỗi vượt quá tốc độ. Như trường hợp của tài xế Vũ Quang V. trú tại huyện Vân Hồ (Sơn La), khi hỏi về lý do vi phạm thì lý giải rằng Do gia đình có việc nên bản thân đi vội và mắc lỗi vi phạm đi quá tốc độ. Khi được lực lượng Công an xử lý và nhắc nhở anh sẽ rút kinh nghiệm, không tái phạm để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người khác khi tham gia giao thông.

Vi phạm về nồng độ cồn vẫn là một trong những lỗi phổ biến. Ảnh: ANTV Sơn La

Đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông theo Kế hoạch số 299/KH-BCA của Bộ Công an, với mục tiêu huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; tạo chuyển biến tích cực về phạm trật tự an toàn giao thông; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra tuyên truyền và giải quyết tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La cho biết: Qua công tác kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng, các lỗi vi phạm về vượt quá tốc độ, quá nồng độ cồn và chở hàng quá tải vẫn là những vi phạm phổ biến nhất, đây cũng là nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Do vậy, trong xử lý, chúng tôi thực hiện quyết liệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Lực lượng CSGT xử lý trường hợp vi phạm về lỗi vượt quá tốc độ. ANTV Sơn La

Tạm giữ gần 1200 phương tiện vi phạm về TTATGT

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Hoàng Thị Thanh Huyền, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thông tin: Thực hiện cao điểm, từ Phòng Cảnh sát giao thông đến Đội Cảnh sát giao thông công an các huyện, thành phố tổ chức rất quyết liệt và làm từ gốc rễ vấn đề. Cụ thể là tổ chức nắm tình hình các cơ sở kinh doanh vận tải, bến bãi, nhà hàng, quán ăn có sử dụng rượu, bia; sau đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền và quyết liệt xử lý các nhóm vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe.



Qua đợt cao điểm, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo an toàn; ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân từng bước nâng lên. Sau 3 tháng đã xử lý gần 5.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 10 tỷ đồng, tước hơn 1000 giấy phép lái xe có thời hạn, tạm giữ gần 1200 phương tiện.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện về quá tải. ANTV Sơn La

Thời gian tới, lực lượng CSGT Sơn La tiếp tục duy trì và triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải trọng, quá khổ giới hạn, "cơi nới" thùng xe. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Công an, Ban giám đốc Công an tỉnh về xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn; xử lý xe quá tải trọng, …

Đồng thời sẽ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho bà con vùng cao Sơn La, xác định lấy người dân làm trọng tâm và là chủ thể của công tác này. Mọi hoạt động của CSGT thông phải bảo đảm các quyền lợi cho người dân, làm cho mọi người dân nhận thức được việc chấp hành đúng các quy định về trật tự, an toàn giao thông.