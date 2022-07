Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành kiểm tra, xử lý 7.473 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 12,5 tỷ đồng; tước 1.748 GPLX, tạm giữ 1.178 phương tiện.

Sơn La: Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày 27/7, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội (TTATGT – TTXH) 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT, tập trung xử lý vi phạm; mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT - TTXH góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, xử lý 7.473 trường hợp vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước trên 12,5 tỷ đồng; tước 1.748 GPLX (ô tô 940, mô tô 808); tạm giữ 1.178 phương tiện.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La bố trí lực lượng, sử dụng hiệu quả phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp thực hiện hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: ANTV Sơn La

Đặc biệt trong đợt ra quân cao điểm thực hiện Kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm TTATGT lực lượng CSGT Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên tuyến, địa bàn được phân công quản lý, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT, tập trung vào những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Trong 01 tháng ra quân cao điểm, lực lượng CSGT đã xử lý 1.148 trường hợp vi phạm về TTATGT, tước 340 GPLX (ô tô 182; mô tô 158); tạm giữ 212 phương tiện (ô tô 25, mô tô 187).

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội (TTATGT – TTXH) 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: ANTV Sơn La

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La yêu cầu: Thời gian tới lực lượng CSGT Công an toàn tỉnh tiếp tục thực hiện các mặt công tác. Các đơn vị tính toán bố trí lực lượng, sử dụng hiệu quả phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được trang cấp thực hiện hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông; Thực hiện tốt công tác điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến giao thông; việc điều tra, xử lý các vụ tai nạn giao thông đúng theo quy định của pháp luật.