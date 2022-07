Sôi nổi hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ II – cụm I tại Sơn La

Trong 02 ngày 21 và 22/7, Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ toàn quốc lần thứ II – cụm I tại Sơn La đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Hội thi gồm Công an 8 tỉnh: Cao Bằng, Sơn La, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Hoà Bình. Trong 02 ngày 21 và 22/7 các Đội tham gia với 4 nội dung thi đấu, gồm: Chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn, cứu hộ; Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường có khói, khí độc; Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước; Bơi cứu nạn, cứu hộ.



Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH trao cờ lưu niệm cho các Đoàn tham gia Hội thi. Ảnh: Cao Thiên

Đại tá Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: Hội thi được diễn ra theo đúng chương trình, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đề ra; các đơn vị đến từ 08 tỉnh dự thi đã tập trung cao độ, tích cực thi đấu để đạt thành tích tốt. Mặc dù phải tập luyện và thi đấu dưới thời tiết nắng nóng nhưng các thí sinh tham gia hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH khu vực I đều nhận thức đây chính là đợt rèn luyện kỹ năng chuyên môn, sức khỏe, kỹ năng về cứu nạn, cứu hộ đáp ứng nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH trong tình hình mới.

Để đảm bảo kết quả thi đấu, đòi hỏi CBCS tham gia hội thi đã có thời gian tập luyện tích cực, có trình độ nghiệp vụ vững vàng, nhiều kinh nghiệm thực tiễn, thành thạo về kỹ thuật chiến thuật và bản lĩnh gan dạ của người chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH .

Theo Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban tổ chức Hội thi: Đây là dịp để cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nâng cao thể lực, trình độ, bản lĩnh, kỹ, chiến thuật cứu nạn cứu hộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào học tập, tập luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Qua hội thi, Bộ Công an cũng như Ban Tổ chức Hội thi mong muốn cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân thấu hiểu, chia sẻ đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, qua đó, huy động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác cứu nạn, cứu hộ theo phương châm "04 tại chỗ": Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân và Chỉ huy trong nhân dân.

Các Đoàn tham gia diễu binh. Ảnh: Cao Thiên

Tại môn thi Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước đã có những kỷ lục được xác lập. Ảnh: Cao Thiên

Qua 02 ngày tranh tài sôi nổi với những "kỷ lục" mới đã được xác lập; tại môn thi Cứu nạn, cứu hộ trong môi trường nước: thành tích 39s387" của đồng chí Thượng sỹ Lò Văn Hồng – Đoàn Công an tỉnh Sơn La là kết quả cao nhất trong 11 Cụm trên cả nước.

Kết quả chung cuộc, Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Lạng Sơn đạt Giải Nhì và Giải Ba toàn đoàn thuộc về Công an tỉnh Lai Châu. Ngoài ra, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã trao Giấy khen cho 7 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức Hội thi.

Ban tổ chức trao Giải Nhất, Nhì, Ba cho các Đơn vị. Ảnh: Cao Thiên

Dự kiến các đơn vị đạt giải Nhất và Nhì toàn đoàn sẽ tham gia vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ CNCH toàn quốc được Bộ Công an tổ chức tại TP Hồ Chí Minh vào năm 2023.