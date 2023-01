Sơn La: Thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết, đơn vị vừa thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc đang trên đường vận chuyển đến người tiêu dùng.

Clip: Thu giữ hàng nghìn hộp mứt Tết không rõ nguồn gốc

Mứt Tết không rõ nguồn gốc đem tiêu thụ tại các huyện vùng cao

Theo đó Hồi 17h30' ngày 08/01, Tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) phát hiện ông Phạm Lưu Huỳnh (SN1984) trú tại Tổ 3, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La có hành vi "Vận chuyển, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu bị làm giả, mứt Tết không rõ nguồn gốc xuất xứ ". Tang vật thu giữ: 11 thùng caton bên trong chứa tổng số 940 hộp mứt tết ghi nhãn hiệu "Cơ sở mứt kẹo Ngọc Diệp; địa chỉ Hoàn Kiếm, Hà Nội "; 01 xe ô tô BKS: 26C-117.54 cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Số tang vật thu giữ tại cơ quan Công an. Ảnh: ANTV Sơn La

Mở rộng điều tra, thu thêm số lượng lớn mứt Tết không rõ nguồn gốc

Căn cứ khai nhận của ông Phạm Lưu Huỳnh, Công an huyện Mai Sơn chủ trì, Công an huyện Sông Mã phối hợp tiến hành kiểm tra, xác minh tại cửa hàng tạp hóa "Nam Ngát" do ông Luyện Văn Nam (SN1976), trú tại bản Khương Tiên, xã Chiềng Khương, Sông Mã (Sơn La) làm chủ có 04 nhân công đang thực hiện hành vi đóng gói các loại bánh, kẹo, mứt rời không rõ nguồn gốc xuất xứ vào các phôi, bìa vỏ hộp mứt tết và dán nhãn hiệu "Cơ sở mứt kẹo Ngọc Diệp; địa chỉ Hoàn Kiếm, Hà Nội" rồi đóng gói, dập ghim thành các hộp mứt tết để bán đổ cho các xe hàng đem đi tiêu thụ tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Ngổn ngang số mứt Tết đang được "hô biến" tại xưởng sản xuất của ông Luyện Văn Nam tại huyện Sông Mã. Ảnh: ANTV Sơn La

Số mứt Tết không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: ANTV Sơn La

Tang vật thu giữ tại xưởng sản xuất là 797 hộp bánh mứt kẹo đã được đóng hộp thành phẩm; 430 kg bánh, kẹo, mứt rời chưa kịp đóng hộp thành phẩm (khoảng 4.000 hộp mứt tết); gần 10.000 phôi vỏ, bìa hộp mứt tết chưa đóng hộp thành phẩm; 04 ghim kẹp và một số sổ sách liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Mai Sơn tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.