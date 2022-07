Sơn La: Phòng tránh thiên tai trong sản xuất nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai. Tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng tránh thiên tai, chủ động ứng phó ...

Clip: Sơn La chủ động phòng tránh, ứng phó với thiên tai

Phòng tránh thiên tai là việc cần làm ngay

Những năm gần đây, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan, trái quy luật, tần suất lớn. Nông nghiệp là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai gây ra, dễ bị thiệt hại nặng nề về cây trồng, vật nuôi... Hiện nay đã vào mùa mưa lũ, để đảm bảo an toàn trong sản xuất nông nghiệp, ngành Nông nghiệp tỉnh sơn la và chính quyền các địa phương chủ động triển khai các giải pháp phòng chống, chủ động ứng phó thiên tai.



Nông nghiệp là một trong những ngành chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thiên tai gây ra. Ảnh: Văn Ngọc

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Sơn La ước thiệt hại do đợt rét đậm, rét hại sau đó nắng to vào các ngày 20-25/02/2022 làm một số cây trồng như mạ, dưa leo, mướp bị táp lá, vàng lá và héo chết. Ước thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Mưa axit trung tuần tháng 3/2022 gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát triển của cây xoài Đài Loan tại xã Chiềng Ngần

Diện tích cây cà phê bị ảnh hưởng do mưa axit trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Sơn La cho biết: Trước thực trạng trên, BCH PCTT – TKCN thành phố Sơn La (Sơn La) đã tăng cường công tác kiểm tra; chỉ đạo cấp ủy chính quyền, BCH PCTT-TKCN các xã phường chủ động xây dựng điều chỉnh phương án phòng chống thiên tai của địa phương phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; rà soát các điểm xung yếu có khả năng xảy ra các loại hình thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của nhân dân. Thành phố đã kịp thời cử cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn bà con nhân dân phục hồi sản xuất trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết.

"Tăng cường kiểm tra rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình mương phai, hệ thống thoát nước chống ngập trên địa bàn để xây dựng phương án xử lý nhanh khi có ngập úng cục bộ xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ngập úng tại các khu vực sản xuất, quan tâm điều tiết lũ tại các phai kẹ vừa bảo đảm nước phục vụ sản xuất của nhân dân, vừa bảo đảm tiêu thoát lũ" ông Phương nói.

Trận mưa lớn kéo dài đêm ngày mùng 6, rạng sáng 7/6/2022 gây thiệt hại nhiều diện tích ruộng lúa tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn Ảnh: Văn Ngọc

Tăng cường phòng tránh thiên tai, nâng cao hiệu quả nông nghiệp

Trao đổi với phóng viên, ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La cho biết: Vụ Xuân năm 2022, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 10.798 ha. Để chủ động phòng chống thiên tai, ngành Nông nghiệp tỉnh Sơn La và chính quyền các địa phương tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức ứng phó với thiên tai cho người dân; hướng dẫn chăm sóc cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết để tăng hiệu quả sản xuất. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân có độ chín trên 85% để tránh ảnh hưởng do dông lốc, mưa lũ.

Sơn La tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa đông xuân có độ chín trên 85% để tránh ảnh hưởng do dông lốc, mưa lũ. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với diện tích rau màu, cây ăn quả đã đến thời kỳ thu hoạch cũng được khuyến cáo khẩn trương thu hoạch nhằm tránh thiệt hại do thời tiết, sinh vật gây hại. Khẩn trương vun cao luống, khơi thông rãnh thoát nước để thuận lợi cho tiêu thoát nước trên những diện tích rau, màu mới trồng. Thực hiện chằng buộc, chống cành, chống cây đối với cây ăn quả để hạn chế đổ gãy, rụng quả khi có gió mạnh.

Nhiều diện tích cây rau màu tại xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La bị ngập úng do mưa lớn kéo dài. Ảnh: Văn Ngọc

Không chỉ thiệt hại trong mùa mưa lũ, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La những năm qua còn chịu tác động lớn do hạn hán; thậm chí vào giữa mùa mưa, một số địa bàn vẫn thiếu nước sản xuất. Trước tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra, ngành Nông nghiệp tỉnh Sơn La đã rà soát diện tích cây trồng bị ảnh hưởng do khô hạn để vận động khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiệt hại bởi thiên tai, ngành Nông nghiệp tỉnh Sơn La nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với đặc điểm thiên tai từng vùng. Đồng thời, đầu tư các công trình làm giảm thiểu tác động của thiên tai đến sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường công tác theo dõi, dự báo tình hình thời tiết kịp thời khuyến cáo, hướng dẫn người dân bảo vệ cây trồng, vật nuôi.

.