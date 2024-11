Sơn La: Phát huy vai trò của người có uy tín tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững

Tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024, nhiều đại biểu đã đóng góp các ý kiến tiếp tục làm rõ thêm những thành tựu đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện...

Clip: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024.

Theo đó, tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề "Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập, chung sức xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững" diễn vào ngày 17/11, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp các ý kiến tiếp tục làm rõ thêm những thành tựu đạt được trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh những năm qua; phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả và nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong thời gian tới.

Ông Hoàng Văn Mến - Người có uy tín bản Mường Lựm xã Mường Lựm, huyện Yên Châu (Sơn La) đã tham luận về việc phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV, năm 2024

Thông tin đến các đại biểu dự Đại hội, ông Hoàng Văn Mến cho biết, xã Mường Lựm là một xã vùng III của huyện Yên Châu có tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã hơn 5.274 ha. Trong đó, đất nông nghiệp: 1.427,75 ha; đất lâm nghiệp 3.175,4 ha; xã có 7 bản trong đó 7/7 bản thuộc diện đặc biệt khó khăn theo quyết định số 612 của Ủy ban Dân tộc.

Toàn xã có 730 hộ, với gần 3.650 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo 137 hộ, chiếm 18,76%. Có 2 dân tộc Thái Và Mông cùng sinh sống. Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; một lòng xây dựng tình đoàn kết không phân biệt dân tộc, tôn giáo, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, xây dựng khu dân cư văn hóa…

Một tiết mục văn nghệ tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Vinh.

Đối với bản Mường Lựm, xã Mường Lựm là một bản được sáp nhập từ ba bản, đặc biệt trong đó có một bản tái định cư Thuỷ điện Sơn La từ Mường La đến. Bản có tổng số 157 hộ, với 716 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Thái, trình độ dân trí vẫn còn thấp, kinh tế chậm phát triển đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Văn Ngọc.

"Với vai trò là người có uy tín trong bản, trong những năm qua, bản thân tôi luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm đối với bà con trong bản, trong công tác xã hội, cùng với chính quyền xã, bản tích cực vận động các thành viên trong gia đình, cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; đồng thời, gương mẫu đi đầu để các thành viên trong gia đình, cộng đồng bản noi theo.

Được nhân dân tín nhiệm bầu làm người có uy tín, tôi đã tích cực vận động các con, cháu trong dòng họ và nhân dân trong bản tích cực lao động sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ tự cấp, tự túc từng bước sang sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Gia đình tôi đã gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, cụ thể: gia đình có vườn cây ăn quả, có ao nuôi cá, có chăn nuôi gia súc, gia cầm hằng năm cũng cho thu nhập. Gia đình có sản phẩm gạo Mác Đươi đặc sản đạt sản phẩm OCOP". Ông Hoàng Văn Mến - Người có uy tín bản Mường Lựm, xã Mường Lựm, huyện Yên Châu (Sơn La) chia sẻ.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo ông Mến, trong công tác quản lý bảo vệ rừng gia đình ông đã gương mẫu nhận quản lý bảo vệ 16 ha rừng phòng hộ thường xuyên kiểm tra bảo vệ không để xảy ra cháy rừng, không cho người khác vào khai thác lâm sản trái phép, hàng năm đều được quỹ bảo vệ và phát triển rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định.

Từ việc mạnh dạn phát triển kinh tế, gia đình ông Mến đã xây dựng được nhà cửa khang trang và giúp đỡ được bà con trong bản. Hàng năm, gia đình giúp đỡ được từ 5-8 hộ về vốn và việc làm thực tế mang lại hiệu quả kinh tế, vận động nhân dân trong bản làm theo.

Đến nay, 100% các hộ trong bản đã chuyển đổi từ trông cây ngô sang trồng cây ăn quả lâu năm, chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với quản lý bảo vệ rừng nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Mến cùng với cán bộ bản tuyên truyền vận động nhân dân trong bản hiến đất, đóng góp tiền và ngày công làm đường đường bê tông vào bản theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được 1.500m đường nội bản; tu sửa mương phai đủ nước tưới tiêu 2 vụ cho 15 ha lúa ruộng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của bản.

Về văn hóa giáo dục, hiện nay 100% các cháu trong độ tuổi đều đi học, không có trường hợp nào bỏ học giữa chừng; nhân dân trong bản tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong bản được phát huy.

Ngoài ra, bản thân ông Mến đã tích cực vận động quần chúng tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tham gia tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở bản, trực tiếp tham gia giải quyết một số vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ở cơ sở, giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng mối đoàn kết nhân dân trong bản, phối hợp với công an xã, trưởng bản tổ chức các buổi đọc báo cho dân nghe và tuyên truyền công tác phòng chống ma túy ngay tại bản đạt được kết quả cao.

Để nâng cao trình độ, nhận thức của nhân dân là người dân tộc thiểu số nói chung đồng bào người dân tộc Thái nói riêng trong phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Mến mông muốn thời gian tới, cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở vùng có đông đồng bào dân tộc sinh sống; quan tâm bồi dưỡng, kết nạp người dân tộc thiểu số vào Đảng.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng vững mạnh.

Đề nghị tăng cường tập huấn nghiệp vụ để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước...