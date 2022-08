Ngày 10/8, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị đánh giá công tác Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và quản lý kho vật chứng trong Công an Sơn La.

Thời gian qua, lực lượng Thi hành án hình sự đã chủ động tham mưu với Ban giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan THAHS, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh, chỉ đạo Cơ quan THAHS Công an cấp huyện, Trại tạm giam chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ, các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đã đề ra. Công tác quản lý giam, giữ, thi hành án hình sự hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, mất an toàn.

Hội nghị đánh giá công tác Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và quản lý kho vật chứng trong Công an Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết: Quá ý kiến thảo luận của các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại. Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam, thi hành án và HTTP, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải quyết các vấn đề phát sinh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Hội nghị đánh giá công tác Thi hành án hình sự, tạm giữ, tạm giam và quản lý kho vật chứng trong Công an Sơn La. Ảnh: ANTV Sơn La

Tiếp tục quán triệt, kịp thời tiếp thu, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh về công tác THAHS, từng bước tháo gỡ những khó khăn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.