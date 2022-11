Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt.

Trong chuyến công tác tại Bắc Phong, một trong những xã còn nhiều khó khăn của huyện Phù Yên (Sơn La). Chúng tôi đến trường Tiểu học và THCS Bắc Phong nới học tập của 324 học sinh thuộc 2 cấp học. Trong đó 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mường còn lại là dân tộc Dao. Phòng ăn của nhà trường khi học sinh bán trú chuẩn bị ăn tối, quan sát thấy khu bếp ăn của trường khang trang, sạch sẽ, khẩu phần ăn hấp dẫn. Các em học sinh thực hiện tốt việc rửa tay bằng xà phòng, sau đó ai nấy vào vị trí của mình ngồi ăn.

Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho bữa ăn của học sinh, trường Tiểu học và THCS Bắc Phong chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Ảnh: Văn Ngọc



Em Mùi Trọng Hiếu, Lớp 7A, trường Tiểu học và THCS Bắc Phong chia sẻ: Nhà em cách trường 10 km, em ở lại trường, cuối tuần mới về. Ở trường được ăn bán trú tại trường, em vui lắm. Chúng em được ăn nhiều thức ăn khác nhau rất ngon, có nhiều món, bạn nào ăn nhiều cơm thì xin cô ăn thêm phần cơm. Chúng em sẽ cố gắng học hành chăm ngoan, không phụ công của thầy cô, bố mẹ.

Chị Đinh Thị Din, nhân viên nấu ăn bán trú, cho biết: Thực đơn các bữa ăn được xây dựng theo tuần và niêm yết công khai. Đối với thực phẩm khô được nhập theo tuần, còn thực phẩm tươi được nhập theo ngày vào đầu giờ sáng, có sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Các bữa ăn của học sinh an toàn, đủ dinh dưỡng. Chúng tôi còn được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, được khám sức khỏe định kỳ theo quy định. Mỗi ngày, học sinh được ăn 3 bữa, sáng, trưa và tối.

Để đảm bảo cho học sinh có sức khỏe tốt, phát triển đầy đủ cả về trí lực và thể lực, rường Trường TH và THCS Bắc Phong nỗ lực nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú. Ảnh: Văn Ngọc

Trao đổi với phóng viên, thầy giáo Vũ Đức Cảnh, Hiệu trưởng Trường Trường TH và THCS Bắc Phong, huyện Phù Yên (Sơn La) cho biết: Xã Bắc Phong là một xã vùng sâu, vùng xa, vùng III, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Sơn La. Năm học 2021-2022, nhà trường có 324 học sinh thuộc 2 cấp học. Trong đó 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mường còn lại là dân tộc Dao.

Từ nguồn kinh phí đầu tư của các chương trình dự án, xã hội hóa giáo dục nhà trường tiến hành xây mới, sửa chữa nhà bếp, khu vực nhà ăn, công trình phụ hợp vệ sinh. Hiện, bếp ăn của nhà trường cơ bản được xây dựng kiên cố, sạch sẽ, thoáng mát và được chia thành các khu vực riêng biệt (khu chế biến thực phẩm tươi sống, khu nấu ăn và khu để thức ăn đã nấu chín). Đồ dùng trong nhà bếp được trang bị đầy đủ như: tủ lạnh, tủ lưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày.

Trường Tiểu học và THCS Bắc Phong 90% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mường còn lại là dân tộc Dao. Ảnh: Văn Ngọc

Để cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho bữa ăn của học sinh, nhà trường lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm có uy tín, địa chỉ rõ ràng và ký hợp đồng cam kết trách nhiệm. Hằng ngày, khi tiếp nhận thực phẩm đều ghi sổ trong sự giám sát chặt chẽ của Ban Giám hiệu nhà trường. Đối với nhân viên nhà bếp thường xuyên được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và khám sức khoẻ định kỳ.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm tới các bậc phụ huynh thông qua các buổi họp phụ huynh, tranh ảnh, áp phích tại các bản tin, góc tuyên truyền của nhà trường để cha, mẹ các em hiểu và có trách nhiệm quan tâm đến sức khỏe của con em mình.

Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an thực phẩm trong nhà trường nên học sinh tiểu học và THCS Bắc Phong Không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Văn Ngọc

Để đảm bảo ATTP, ngay từ đầu năm học nhà trường đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác nuôi dưỡng, giao kế hoạch, chỉ tiêu số lượng cháu nuôi cho từng nhóm, lớp; đồng thời chỉ đạo nhà bếp thực hiện đúng quy trình bếp một chiều; xây dựng thực đơn phù hợp với thực tế, bảo đảm khẩu phần ăn trong ngày khoa học, hợp lý. Đặc biệt để bảo đảm ATTP nhà trường đăng ký mua thực phẩm rõ nguồn gốc, xuất xứ. Nhờ thực hiện nghiêm túc các quy định về vệ sinh an thực phẩm, không có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm hoặc có các biểu hiện bất thường liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

"Bên cạnh việc tổ chức ăn bán trú, trường còn thành lập ban quản lý, phân công giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ở bán, kiểm tra sĩ số, việc ăn, nghỉ, hướng dẫn các em đi học đúng giờ, giữ gìn vệ sinh cá nhân, phòng ở, an ninh trật tự, tự ôn bài buổi tối... Nhờ đó, kết thúc học tập, tỷ lệ học sinh khá trở lên của trường đạt ở mức cao. Chất lượng bữa ăn bán trú của các em học sinh vùng khó khăn tại Tiểu học và THCS Bắc Phong ngày càng được cải thiện, góp phần duy trì sĩ số học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương.