Sơn La: Kiểm tra mỏ đá Tông Lạnh sau phản ánh của báo Dân Việt

Sau bài "Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá" của Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt, các cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã vào cuộc kiểm tra

Kiểm tra mỏ đá Tông Lạnh về nhiều nội dung

Ngày 26/02/2023 Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đăng tải bài viết "Sơn La: Hàng loạt nhà dân nứt toác vì ở cạnh mỏ khai thác đá" với nội dung là người dân Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, bức xúc về tình trạng nhà cửa nứt toác, bụi bẩn... Nguyên nhân người dân đưa ra là do hoạt động khai thác của mỏ đá Tông Lạnh thuộc Công ty TNHH Thảo Yến.

Sau phản ánh của Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại, ngày 27/2/2023, các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đã vào cuộc kiểm tra, xác minh. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Thuận Châu và UBND xã Tông Lệnh phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo phản ánh tạo khu vực mỏ đá mỏ đá Tông Lạnh và các hộ dân sống xung quanh mỏ đá.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH Thảo Yến tại xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV Tây Bắc

Sở Công thương xác minh nội dung liên quan đến vật liệu nổ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức của Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã cấp cho Công ty và các nội dung có liên quan. Sở Xây dựng xác minh nội dung liên quan đến nứt nhà dân, đánh giá mức độ nứt nẻ nhà dân theo phản ánh của báo và một số nội dung có liên quan đến thiết kế cơ sở, thiết kế mỏ.

UBND huyện Thuận Châu, UBND xã Tông Lệnh chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan, phối hợp kiểm tra, xác minh theo lĩnh vực quản lý của UBND cấp huyện, cấp xã. Phòng Tài nguyên Nước, Khoáng sản và Khí tượng thủy văn xác minh hoạt động khai thác khoáng sản, chuẩn bị các tài liệu có liên quan và chủ trì lập biên bản kiểm tra, xác minh. Phòng Quản lý môi trường: Chủ trì xác minh các nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phản ánh.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra những phản ánh về nứt tường nhà của người dân tại Thôn 3, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Ảnh: PV Tây Bắc

Mong sớm có kết luận kiêm mỏ đá Tông Lạnh

Theo người dân tại Thôn 3, xã Tông Lạnh (Thuận Châu, Sơn La) cho biết: Sau khi có bài viết phản ánh của báo chí, các cơ quan chức năng đã đến từng hộ gia đình người dân đo đạc, kiểm tra các vết nứt xuất hiện trong nhà. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có kết luận kiểm tra và xử lý nghiêm nếu doanh nghiệp có những vi phạm trong quá trình khai thác đá, để cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Cũng trong ngày 27/2/2023, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương tỉnh Sơn La về nội dung phản ánh của người dân về việc Công ty TNHH Thảo Yến tại Thôn 3, xã Tông Lạnh trong quá trình khai thác đá gây ô nhiễm môi trường, rung chấn mạnh, nứt tường nhà, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Nội dung báo cáo của UBND huyện Thuận Châu có nêu: Qua kiểm tra, đánh giá kiến nghị của cử tri và người dân về hoạt động khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Thảo Yến tại Thôn 03, xã Tông Lạnh là có cơ sở. Quá trình nổ mìn khai thác có xuất hiện bụi và tiếng ồn.

Tuy nhiên, do UBND cấp huyện còn nhiều hạn chế, bất cập do không có máy móc, trang thiết bị để phục vụ kiểm tra, đo đạc, đánh giá mức độ tiếng ồn và rung chấn do nổ mìn; mặt khác, việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thảo Yến là do Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, tham mưu cấp giấy phép.

Mỏ đá Tông Lạnh (bản Cuông Mường, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La). Ảnh: PV Tây Bắc

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện và có cơ sở trả lời kiến nghị phản ánh của người dân thôn 3, xã Tông Lạnh; UBND huyện Thuận Châu đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh Sơn La, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương xem xét, thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đối với Công ty TNHH Thảo Yến tại Thôn 03, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.

Trường hợp việc vận hành, khai thác của Công ty không tuân thủ theo đúng quy định thì sẽ yêu cầu tạm dừng hoạt động khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường và xử lý vi phạm theo quy định.

Trường hợp việc vận hành, khai thác của Công ty đã tuân thủ theo đúng quy định, tuy nhiên quá trình khai thác vẫn còn nhiều bất cập, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân thì nghiên cứu, đề nghị áp dụng công nghệ tiên tiến hơn để không làm ảnh hưởng đến môi trường, hạn chế tiếng ồn và giảm rung chấn trong hoạt động khai thác của Công ty TNHH Thảo Yến, tại Thôn 3, xã Tông Lạnh, để đảm bảo sức khỏe, đời sống của người dân.