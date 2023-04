Sơn La: Bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu

Ngày 15/4, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với UBND huyện Mường La tổ chức Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu năm 2023.

Dự Lễ phát động có ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố, đại diện các doanh nghiệp, HTX tiêu thụ và xuất khẩu trái cây trong và ngoài tỉnh cùng với 50 hội viên Hội Nông dân tiêu biểu trồng cây ăn quả của xã Mường Bú.

Từ tỉnh miền núi có diện tích đất nương đồi trồng ngô lớn nhất cả nước, Sơn La đã nhanh chóng trở thành một trong những vựa cây ăn quả lớn thứ 2 so với cả nước. Đến nay, Sơn La đã trồng được 84.784 ha cây ăn quả;, sản lượng quả năm 2023 ước đạt 451.779 tấn, tăng 28% so với năm 2022; có 261 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn; 22.459 ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương; 24 sản phẩm nông sản được cấp văn bằng bảo hộ; 83 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP.

Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, thông tin: Theo số liệu tổng hợp của ngành nông nghiệp, năm 2021, 2022 mỗi năm toàn tỉnh đã thực hiện bao trái được khoảng 14 triệu trái cây, trong đó chủ yếu là bao trái xoài, bưởi da xanh, na, ổi.

Tại Lễ phát động phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Thường trực UBND huyện Mường La thống nhất phát động phong trào, kêu gọi hội viên, nông dân toàn tỉnh hưởng ứng phong trào bao trái cây phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu, phấn đấu đạt mục tiêu 15 triệu trái cây được bao trong năm 2023.

Dự kiến xuất khẩu trên 18.700 tấn trái cây

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thành Công đề nghị Hội Nông dân tỉnh, các huyện, thành phố, tiếp tục chỉ đạo người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung sản xuất phát triển những sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, chất lượng an toàn; tăng cường xây dựng mã số vùng trồng trong xuất khẩu, tiêu thụ chế biến sản phẩm.



Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực, kỹ thuật thu hái, sơ chế, bảo quản cho lao động tại các doanh nghiệp, HTX. Đẩy mạnh thực hiện liên kết sản xuất với nhu cầu thị trường, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp thu gom, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu. Hỗ trợ phát triển các cơ sở đóng gói đáp ứng tiêu chuẩn của nước nhập khẩu. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch xúc tiến thương mại, thương mại điện tử năm 2023 đảm bảo hiệu quả.

Lễ phát động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh năm 2023, với mục tiêu sản phẩm nông sản, thực phẩm tham gia xuất khẩu dự kiến đạt trên 18.700 tấn, với một số sản phẩm trái cây chủ yếu, như xoài; nhãn; chuối... đạt 171,8 triệu USD, tăng 5,29% so với năm 2022. Trong đó, số lượng sản phẩm trái cây tham gia xuất khẩu dự kiến đạt trên 18.700 tấn, tăng 0,98%; giá trị tham gia xuất khẩu phấn đấu đạt 25,26 triệu USD, tăng 26,15% so với năm 2022.