“Siêu thực phẩm” tự nhiên bồi bổ sức khỏe, lợi ích từ hệ hô hấp, tim mạch, tiêu hóa đến làn da

Công dụng của lá tía tô đối với sức khỏe

Lá tía tô có màu xanh đậm, mặt dưới ánh tím, tỏa hương thơm đặc trưng. Trong dân gian, loại lá này được sử dụng để giải cảm, chữa ho, hen suyễn, ngộ độc thực phẩm, thậm chí hỗ trợ kiểm soát đường huyết và mỡ máu.

Dưới đây là những tác dụng nổi bật của loại thảo dược quen thuộc này:

Hỗ trợ điều trị bệnh đường hô hấp

Các nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ lá tía tô có khả năng ức chế sự nhân lên của virus SARS-CoV-2, nhờ đó hỗ trợ phòng ngừa bệnh lý đường hô hấp. Ngoài ra, lá tía tô còn giúp cải thiện lưu thông khí, tăng cường chức năng phổi và hỗ trợ điều trị hen suyễn, theo kết quả đăng trên Tạp chí Archives of Allergy and Immunology.

Làm đẹp da

Hoạt chất Priseril trong lá tía tô giúp loại bỏ tế bào chết, làm đều màu và sáng da. Bên cạnh đó, vitamin E trong lá còn giúp cấp ẩm tự nhiên, duy trì làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Chống dị ứng, tốt cho tim mạch và hệ thần kinh

Lá tía tô chứa omega-3 tự nhiên - hoạt chất có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào thần kinh và tim mạch. Dùng đều đặn giúp tăng cường trí nhớ, ngăn ngừa mất trí ở người cao tuổi và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hỗ trợ điều trị gout và cải thiện tiêu hóa

4 hoạt chất trong lá tía tô có khả năng ức chế enzyme xanthine oxidase, nguyên nhân hình thành axit uric - tác nhân gây bệnh gout. Ngoài ra, việc uống nước lá tía tô thường xuyên còn giúp giảm đầy hơi, trào ngược dạ dày và táo bón nhẹ.

Phòng ngừa ung thư

Trong lá tía tô có chứa luteolin, axit rosmarinic và triterpene, những hợp chất đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Hỗ trợ điều trị bệnh da liễu

Uống nước lá tía tô giúp cải thiện mẩn ngứa, mề đay, đồng thời giảm cảm giác khó chịu, ngứa ngáy trên da.

Giúp kiểm soát cân nặng

Thành phần chất xơ, khoáng chất và vitamin trong nước lá tía tô giúp thúc đẩy tiêu hóa, hạn chế hấp thu chất béo, từ đó giảm nguy cơ thừa cân, béo phì.

Ổn định bệnh lý tự miễn

Dầu hạt tía tô giàu omega-3 alpha-linolenic, có tác dụng tích cực trong việc kiểm soát các bệnh tự miễn như hen suyễn, lupus, viêm khớp dạng thấp. Một số nghiên cứu còn cho thấy, dầu tía tô có thể ức chế co thắt đường thở và giảm nguy cơ sốc phản vệ.

Canh ốc lá tía tô và nấu cay đậm vị mới lạ cho bữa ăn gia đình.

Cách sử dụng lá tía tô để bồi bổ sức khỏe

Cách nấu nước lá tía tô uống hàng ngày

Để pha chế nước lá tía tô, chỉ cần:

Chuẩn bị một nắm lá tía tô tươi, rửa sạch, ngâm nước muối loãng.

Đun sôi 2,5 lít nước, cho lá vào và đậy nắp kín.

Đun thêm khoảng 2 phút, tắt bếp, để nguội rồi lọc lấy nước.

Có thể thêm 3 lát chanh tươi để tăng hương vị, sau đó bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Uống nước này trước bữa ăn 10-30 phút, giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế hấp thu chất béo. Mỗi ngày chỉ nên dùng 3-4 cốc nhỏ, chia làm nhiều lần.

Lưu ý: Không dùng cho người ra nhiều mồ hôi, cảm nóng, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ; Không nên uống khi bụng đói để tránh kích ứng dạ dày.

Một số bài thuốc dân gian từ lá tía tô

Giải cảm: Dùng một nắm lá tía tô tươi, 3 lát gừng, 2 củ hành thái nhỏ. Đập thêm một quả trứng gà vào cháo nóng, trộn đều và ăn khi còn nóng để ra mồ hôi, hạ sốt.

Chữa đầy hơi, đau bụng: Giã nát một nắm lá tía tô với ít muối, vắt lấy nước uống.

Chữa ho, tức ngực: Dùng rễ cây dâu bóc trắng và lá tía tô, nấu với lượng nước vừa đủ đến khi còn một chén, chắt ra uống ấm.

Theo các bác sĩ y học cổ truyền, lá tía tô là dược liệu lành tính, dễ sử dụng, nhưng cần dùng đúng liều lượng và đúng thể trạng để phát huy hiệu quả tốt nhất. Kết hợp lá tía tô trong chế độ ăn, sinh hoạt hàng ngày không chỉ giúp tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý mạn tính.