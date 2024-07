Sau khi lập đỉnh lịch sử, giá cà phê lại quay đầu giảm thời điểm tối nay 10/7. Trước đó, giá cà phê thế giới trên hai sàn kỳ hạn đều tăng hơn 6%, trong đó giá Robusta đạt mức cao kỷ lục do nguồn cung thắt chặt.

Thị trường thế giới ngày 10/7, giá cà phê quay đầu giảm

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London giảm 147 USD, tương đương 3,17% chốt ở 4.487 USD/tấn, sau khi thiết lập mức cao kỷ lục 4.667 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 2,8% xuống mức 242,95 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất trong gần 2,5 năm ở 252,35 US cent/lb.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 10/07/2024 lúc 20:50:01 (delay 10 phút)

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng so với cùng thời điểm hôm qua, giao dịch quanh mức 127.100 – 127.700 đồng/kg.

Tính riêng tháng 6/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 70.202 tấn cà phê, giảm 11,5% so với tháng trước đó.

Theo dữ liệu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 đạt 893.820 tấn, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cơ quan Hải quan Việt Nam báo cáo rằng hiệu suất xuất khẩu lũy kế trong 9 tháng đầu vụ cà phê tính từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024 hiện tại của Việt Nam cũng giảm 6,6% ở mức tổng cộng là 20.941.499 bao (1 bao là 60kg).

Tốc độ xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại khiến nguồn cung thắt chặt, trong khi nhu cầu tiêu thụ cà phê vẫn tiếp tục tăng trên toàn cầu bất chấp giá cao. Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO tháng này ước tính tiêu thụ cà phê toàn cầu tăng 2,2% trong niên vụ 2023/24.

Theo nhận định của một số chuyên gia ngành hàng và chia sẻ từ đại diện các doanh nghiệp, hiện nhu cầu cà phê từ các nhà nhập khẩu châu Âu đang tăng tốc nhờ xu hướng tích trữ hàng tồn kho trước khi Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) có hiệu lực kể từ đầu tháng 1/2025.

Các thương nhân cho biết, một số vùng cà phê chủ chốt ở Brazil khó có thể có mưa như đã xuất hiện ở một số khu vực miền Trung trong tuần qua.

Sản lượng cà phê của Colombia trong niên vụ 2023/24 ước tính tăng 18% so với niên vụ trước đạt 12,5 triệu bao. Điều kiện thời tiết thuận lợi giúp cho sản lượng cà phê của Colombia phục hồi một cách tích cực và thúc đẩy xuất khẩu.

Quay lại với con số mà Nhà kinh doanh Volcafe ngày 22/5 đã từng dự báo, vụ cà phê Robusta 2024/25 của Việt Nam có thể chỉ đạt 24 triệu bao, con số này có vẻ gần với con số mà Vicofa đã đưa ra hơn là 22 triệu bao, nằm khá xa so với dự báo quá cao của Bộ Nông nghiệp Mỹ là khoảng 27,9 triệu bao. Nguyên nhân mà thị trường hạ thấp dự báo là do lượng mưa kém ở Việt Nam đã gây ra. Volcafe cũng đã từng dự báo mức thâm hụt cà phê Robusta toàn cầu là 4,6 triệu bao cho vụ 2024/25.

Hiệu suất xuất khẩu thấp hơn của Việt Nam trong tháng 6, tiếp tục phản ánh điều kiện thị trường nội địa bị eo hẹp ở quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất này, do các nhà sản xuất đã có được tài chính tốt hơn khi giá trên thị trường thế giới đã rất cao trong thời gian dài và người bán cũng trở nên thận trọng hơn đối với vụ thu hoạch mới sắp tới. Điều kiện thời tiết ở Việt Nam đang tiếp tục được theo dõi, khi lượng mưa bắt đầu có dấu hiệu cải thiện sau nửa đầu năm khô hơn bình thường. Những cơn mưa theo mùa này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến tháng 10.