Giá cà phê đồng loạt tăng tại các địa phương trong tuần qua

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng trên cả hai sàn. Giá cà phê trong nước trong 6 ngày qua tăng khoảng 5.000 đồng/kg, mức giao dịch cao nhất hiện ghi nhận ở mức 124.100 đồng/kg, thấp nhất 122.900 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay 7/7: Tăng 5.000 đồng/kg trong tuần

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 9/2024 tăng 46 USD/tấn, ở mức 4.199 USD/tấn, giao tháng 11/2024 tăng 49 USD/tấn, ở mức 4.034 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica giao tháng 9/2024 tăng 4,75 cent/lb, ở mức 228,95 cent/lb, giao tháng 12/2024 tăng 4,5 cent/lb, ở mức 226,55 cent/lb.

Tổng kết tuần, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 9 tăng 188 USD/tấn. Giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 9 tăng 2,15 cent/lb. Giá cà phê nội địa tăng trung bình 4.000 - 5.000 đồng/kg.

Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 122.900 đồng/kg.

Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 123.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 123.500 đồng/kg.

Tương tự tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 124.100 đồng/kg tại Gia Nghĩa và 124.000 đồng/kg ở Đắk R'lấp.

Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 123.600 đồng/kg (Chư Prông), ở Pleiku và La Grai cùng giá 123.500 đồng/kg.

Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Kon Tum được thu mua với mức 123.500 đồng/kg.

Giá cà phê Robusta kỳ hạn tăng trở lại trong thời gian gần đây là do các nhà giao dịch theo dõi sát sao lượng mưa ở Việt Nam và họ cho rằng kết quả thấp hơn bình thường và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản lượng của nước này.

Theo nhà dự báo thời tiết Maxar, các khu vực của quốc gia Đông Nam Á này có thể sẽ nhận đủ mưa để tăng nhẹ độ ẩm của đất, lượng mưa này trong quá khứ đã được đánh giá quá cao, không đúng với thực tế. Thời tiết khô nóng khiến nhiều vùng rộng lớn ở Việt Nam hồi đầu năm nay bị hư hại cây cà phê, làm dấy lên lo ngại về vụ thu hoạch tiếp theo.

Các nhà phân tích của Rabobank cho biết trong một báo cáo: “Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ thời tiết ở Việt Nam trong mùa mưa để xem liệu vụ mùa năm tới có thể phục hồi sau đợt hạn hán tháng 4 ở Việt Nam hay không”.

Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, giá cà phê có thể giảm do các vị thế mua ròng hợp đồng kỳ hạn được cho là “cực đoan” của các quỹ phòng hộ.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm nay, nước ta xuất khẩu khoảng 902.000 tấn cà phê, thu về 3,22 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu giảm 10,5% nhưng giá trị lại tăng mạnh 34,6%. Lý do là giá cà phê xuất khẩu bình quân tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2023.