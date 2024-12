Sau 11 tháng, xuất khẩu cá tra đạt 1,8 tỷ USD

So với cùng kỳ năm 2023, XK cá tra Việt Nam trong 11 tháng đầu năm nay ghi nhận kết quả tích cực hơn.

Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch XK cá tra tháng 11/2024 đạt 179 triệu USD, tăng 16% so với tháng 11/2023. Lũy kế XK cá tra tính đến hết tháng 11/2024 đạt 1,8 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thứ tự các thị trường đứng đầu về tiêu thụ cá tra Việt Nam gần như không thay đổi so với tháng trước đó. Trung Quốc & Hongkong vẫn là điểm đến lớn nhất của XK cá tra. Kim ngạch XK cá tra sang thị trường này trong tháng 11/2024 đạt 50 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng giá trị cá tra Việt Nam XK sang riêng Trung Quốc đạt hơn 500 triệu USD trong 11 tháng đầu năm nay, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 11/2024, XK cá tra sang Mỹ đạt hơn 26 triệu USD, tăng 14% so với tháng 11/2023. Tính đến hết tháng 11 năm nay, XK các sản phẩm cá tra sang siêu cường này đạt hơn 317 triệu USD, tăng 26% so với cùng kỳ.

XK cá tra sang thị trường CPTPP đạt gần 24 triệu USD trong tháng 11/2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Mười một tháng đầu năm nay, XK cá tra sang CPTPP đạt 248 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Mexico tiếp tục là nhà NK nhiều nhất cá tra Việt Nam trong khối thị trường này. Chỉ riêng tháng 11 năm nay, người tiêu dùng tại quốc gia này đã tiêu thụ gần 6 triệu USD cá tra, giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù giá trị XK giảm trong tháng 11, tuy nhiên giá trị XK cá tra sang Mexico tính đến hết tháng 11/2024 vẫn ghi nhận tăng 5% và đạt 69 triệu USD.

EU là thị trường NK cá tra nhiều thứ 4 của Việt Nam. Giá trị XK cá tra sang khối thị trường này trong 11 tháng đầu năm nay đạt gần 161 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 11 năm nay, EU tiêu thụ gần 17 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2023. Hà Lan vẫn là quốc gia NK nhiều nhất cá tra Việt Nam trong khối này trong 11 tháng đầu năm nay với hơn 43 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngoài ra, XK cá tra Việt Nam sang một số thị trường khác cũng ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 11/2024 bao gồm: Thái Lan tăng 29%, Anh tăng 20%, Colombia tăng 2%,...

XK cá tra Việt Nam đang trên đường về đích 2 tỷ USD như dự báo hồi đầu năm, cho thấy sức hút, sức cạnh tranh và tiềm năng của thị trường vẫn mạnh mẽ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất và XK cá tra vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, nhất là sự cạnh tranh mạnh với các loài cá thịt trắng khác. DN Việt Nam buộc phải có những tính toán cho hướng đi mới đa dạng hơn, chủ động hơn để giữ vững và phát triển thị phần của ngành hàng cá tra Việt trên trường quốc tế.