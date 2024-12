Kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12 tới đây. Tại Kỳ họp sẽ xem xét thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV sẽ có những nội dung quan trọng nào?

Thường trực HĐND tỉnh Lai Châu vừa tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các đại biểu dự họp báo thông tin về kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV. (Ảnh: Vương Trang)

Tại buổi họp báo, ông Dương Quốc Hoàn – Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua một số thông tin trọng tâm về kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 7-9/12. Tại kỳ họp sẽ thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2024, kế hoạch năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2024, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2025; hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2024, nhiệm vụ năm 2025…

Tại kỳ họp thứ hai mươi lăm, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng. (Ảnh: Vương Trang)

Đặc biệt tại kỳ họp thứ hai mươi lăm, các đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu sẽ tham gia thảo luận, thông qua các nghị quyết: Quy định mức hỗ trợ đối với công an viên thôi việc do bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; chấp thuận danh mục công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2025 trên địa bàn tỉnh; thông qua chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh…