Sa Pa: Xử lý nghiêm việc dân lấn chiếm đất rừng trồng su su

Chiều nay (24/2), phóng viên Báo NTNN/Trang Trại Việt đã làm việc với UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) về việc người dân lấn chiếm diện tích rừng trồng su su.

Phóng viên Báo NTNN/điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Mùa Xuân.

Sa Pa: Việc người dân lấn chiếm diện tích rừng trồng su su xử lý chưa quyết liệt

Tại buổi làm việc, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, cho biết: Từ năm 2015 - 2017, tại khoảnh 11, tiểu khu 259, thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn có tình trạng người dân trồng su su vào đất rừng và một phần diện tích trồng trên đất ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Nguyên nhân là do trước kia người dân trồng thảo quả tại khu vực trên, nhưng cây thảo quả cho kinh tế thấp. Do vậy, người dân đã phá bỏ cây thảo quả để trồng su su.

Theo số liệu báo cáo từ Hạt Kiểm lâm thị xã Sa Pa, có 33 hộ tham gia trồng su su, hoa ly, với tổng diện tích lấn chiếm 9,49ha. Trong đó, 8,09 ha do Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Sa Pa quản lý; còn 1,4 ha do UBND xã Ngũ Chỉ Sơn quản lý.

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, sẽ chỉ đạo và kiên quyết xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ảnh: Mùa Xuân.

Tình trạng lấn chiếm trồng su su, hoa màu, dựng lều lán tại khu vực thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn chủ yếu xảy ra từ nhiều năm nay. Thị xã Sa Pa đã chỉ đạo xã, Hạt Kiểm lâm thị xã xử lý nhưng việc xử lý chưa quyết liệt nên mới không triệt để.

Lý giải về việc tại sao lại xử lý chưa quyết liệt, ông Phạm Tiến Dũng cho rằng năm 2020, do sáp nhập 2 xã Tả Giàng Phìn và Bản Khoang thành xã Ngũ Chỉ Sơn nên nhân sự có sự thay đổi.

Bên cạnh đó, việc xử lý gặp khó khăn do người đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng, trồng cây thảo quả dưới tán rừng đã coi những diện tích đó là của gia đình, thời điểm kiểm tra chủ yếu là người dân trồng su su chứ không phát phá cây rừng.

Sa Pa sẽ chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm minh

Theo ông Phạm Tiến Dũng, UBND thị xã Sa Pa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền xử lý các vụ việc mới phát sinh cơ bản đã hạn chế được tình trạng phát sinh mới, còn các vụ việc đã tồn tại thị xã Sa Pa đang tiếp tục chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm minh.

Thành lập tổ công tác của thị xã chỉ đạo tập trung rà soát và xử lý dứt điểm tình trạng trên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất xây dựng phương án thay thế diện tích trồng cây thảo quả để bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Những diện tích rừng bị lấn trồng su su ở Sa Pa (Lào Cai) sẽ phải trồng rừng thay thế và khoanh nuôi bảo vệ. Ảnh: Mùa Xuân.

Với những diện tích rừng đang bị lấn chiếm thị xã Sa Pa sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp cùng UBND xã Ngũ Chỉ Sơn vận động người dân tháo dỡ các giàn su su. Trong trường hợp gặp khó khăn, thị xã Sa Pa sẽ tổ chức cưỡng chế các giàn su su đã lấn vào diện tích đất rừng.

Tiếp tục chỉ đạo UBND xã Ngũ Chỉ Sơn, cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không phát, phá lấn chiếm rừng trồng su su; tổ chức kiểm tra xác định rõ hành vi vi phạm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, những diện tích rừng bị lấn chiếm, thị xã Sa Pa sẽ có biện pháp trồng rừng thay thế và khoanh nuôi bảo vệ rừng để phục hồi tái sinh. Xây dựng các phương án chi tiết, cụ thể hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.