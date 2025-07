Robusta tiếp tục giảm mạnh, giao dịch tại thị trường nội địa thưa thớt khi mùa vụ kết thúc

Giá cà phê hôm nay 11/7

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 11/7 ở mức 3.320 USD/tấn, tiếp tục giảm mạnh 2,75% (150 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 giảm 3,99% (136 USD/tấn), xuống còn 3.274 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9/2025 tăng 1,32% (3,75 US cent/pound), lên mức 287,8 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11/2025 tăng 1,09% (3,05 US cent/pound), đạt 282,1 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên giảm tiếp 2.300 - 2.800 đồng/kg so với hôm qua, xuống mức 89.500 - 90.300 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 90.300 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 90.200 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 89.500 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê hôm nay ở mức 90.300 đồng/kg.

Từ tháng 5/2025 đến nay, giá Robusta trên sàn đã mất hơn 2.000 USD/tấn, tương đương giảm gần 40%. Trong khi đó, giá Arabica lại hồi phục nhẹ.

Thời tiết thuận lợi tại Brazil cùng với đồng nội tệ của hai quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam giảm giá so với đồng USD cũng góp phần làm giảm giá cà phê. Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nhiều khả năng tiếp tục giảm do dư cung, tâm lý các nhà đầu tư yếu và tồn kho tăng.

Tại thị trường nội địa, giao dịch trầm lắng khi mùa vụ kết thúc, trong khi nguồn cung toàn cầu phục hồi nhờ sản lượng từ Indonesia và Brazil. Hiện tại, vụ thu hoạch của Brazil đang diễn ra chậm hơn so với mọi năm, do năm nay được mùa, nên vụ thu hoạch lâu hơn. Các số liệu dự báo cũng thể hiện không có sự thâm hụt sản lượng so với năm ngoái.

Cà phê là mặt hàng chủ yếu xuất khẩu nên phụ thuộc giá thế giới và đặc biệt là quyết định của các nhà đầu cơ tài chính. Do đó, thị trường thường diễn biến khó lường, có những năm mất mùa nhưng giá vẫn giảm, được mùa giá vẫn cao.

Theo các chuyên gia, việc Mỹ áp thuế mới lên nhà cung cấp cà phê hàng đầu là Brazil dự kiến sẽ dẫn đến tình trạng tranh giành nguồn cung ngắn hạn tại thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, các nhà giao dịch cho biết, tác động dài hạn có thể mang chiều hướng tiêu cực, do mức thuế cao có khả năng kìm hãm nhu cầu tiêu thụ.