Robusta bước vào chu kỳ tăng giá mạnh mẽ trong 18 tháng qua

Giá cà phê trong nước hôm nay chốt ở 126.600 – 127.200 đồng/kg, sau khi nhích tăng 500 đồng so với hôm qua. Giá cà phê thế giới trên hai sàn kỳ hạn lấy lại sắc xanh với Robusta lập kỷ lục, do xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại cùng triển vọng giảm đối với vụ mùa ở Brazil đã hỗ trợ giá.

Giá cà phê ngày 12/7/2024: Đồng loạt tăng 'nóng'

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London tăng 99 USD, tương đương 2,2% chốt ở 4.576 USD/tấn, sau khi đạt mức cao kỷ lục 4.681 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 0,5% ở mức 244,85 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2,5 năm ở 255,3 US cent/lb.

Giá cà phê trực tuyến sàn London, New York, BMFCập nhật: 12/07/2024 lúc 14:20:01 (delay 10 phút)

Theo các đại lý, xuất khẩu từ Việt Nam chậm lại khiến nguồn cung toàn cầu thắt chặt. Bên cạnh đó cũng có những lo ngại về triển vọng cho vụ thu hoạch tiếp theo của nhà sản xuất robusta hàng đầu thế giới, do thời tiết khô hạn trong năm nay.

Hoạt động giao dịch hiện nay rất trầm lắng và sẽ tiếp tục trì trệ trong vài tháng tới. Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ cà phê tiếp theo vào khoảng tháng 11/2024.

Dữ liệu của Hải quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu cà phê nửa đầu năm 2024 đạt 893.820 tấn, giảm 11,4% so với một năm trước đó. Tính riêng tháng 6/2024, Việt Nam đã xuất khẩu 70.202 tấn, giảm 11,5% so với tháng 5/2024.

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy vụ mùa cà phê của Brazil sẽ nhỏ hơn so với dự kiến, đối với cả Robusta và Arabica. Theo Chủ tịch Cecafe Marcio Ferreira, sản lượng cà phê Robusta có thể giảm khoảng 10% so với dự kiến, trong khi sản lượng cà phê Arabica có thể giảm 5%. Thời tiết khô nóng trong quá trình phát triển cây trồng đã làm giảm kích cỡ hạt và ảnh hưởng đến năng suất.