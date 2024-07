Tồn kho cà phê nội địa còn rất ít, xuất khẩu sụt giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay giảm trở lại, ở quanh mức 125.600 – 126.200 đồng/kg với giao dịch trầm lắng. Giá cà phê thế giới trên hai sàn kỳ hạn tràn ngập sắc đỏ với Arabica trượt khỏi mức đỉnh 2,5 năm.

Giá cà phê ngày 11/7 quay đầu giảm 1.500 đồng/kg tại các tỉnh thành

Trên thị trường thế giới, giá Robusta kỳ hạn tháng 9/2024 trên sàn London mất 157 USD, tương đương 3,39% chốt ở 4.477 USD/tấn, sau khi đạt đỉnh 4.667 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York giảm 6,4 cent, tương đương 2,56% xuống mức 243,55 US cent/lb, sau khi đạt mức cao nhất 2,5 năm ở 252,35 US cent/lb.

Ghi nhận mới nhất, giá cà phê trong nước giảm trở lại 1.500 đồng/kg. Cụ thể, hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giảm xuống 126.200 đồng/kg - cao nhất ở thời điểm khảo sát. Tỉnh Lâm Đồng đưa giá thu mua về mức thấp nhất là 125.600 đồng/kg. Hiện tại, thương lái ở Đắk Nông đang giao dịch cà phê với giá 126.100 đồng/kg.

Các đại lý vẫn lo ngại về tình trạng khô hạn nói chung trong năm nay ở nước sản xuất hàng đầu Việt Nam, bất chấp những cơn mưa trở lại trong 10 ngày đầu tháng 7. Tồn kho cà phê tại thị trường trong nước còn rất ít. Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong nửa đầu năm nay đã giảm 11,4% so với một năm trước.

Thời tiết khô hạn ở nước sản xuất Arabica hàng đầu – Brazil khiến kích cỡ hạt cà phê nhỏ cùng sản lượng sụt giảm, cũng gây áp lực lên thị trường cà phê kỳ hạn.

Tiêu thụ cà phê toàn cầu đã tăng đều đặn trong thập kỷ qua, do nhu cầu ngày càng tăng ở các thị trường truyền thống như châu Âu và Bắc Mỹ cũng như các thị trường mới nổi như châu Á và châu Phi.

Theo nhận định từ các chuyên gia, giá cà phê sẽ tiếp tục tăng đến giữa năm 2025, do tình trạng thiếu hụt nguồn cung ở các khu vực trồng chính. Người tiêu dùng ở châu Âu phải chi nhiều tiền hơn cho ly cà phê mỗi ngày bởi các quy định liên quan đến chống phá rừng.

Brazil, Colombia, Peru, Indonesia, Uganda và các nhà sản xuất nhỏ hơn ở Đông và Trung Phi hiện đang thu hoạch để cung cấp cho niên vụ cà phê 2024/25. Vụ thu hoạch chính từ Colombia, Trung Mỹ, Mexico, Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc đều chuẩn bị bắt đầu thu hoạch vào quý IV năm nay.

Dự trữ cà phê Arabica đã qua phân loại được chứng nhận nắm giữ trên thị trường New York đã giảm 5.330 bao vào ngày hôm qua, ghi nhận lượng tồn kho này ở mức 803.319 bao.

Tồn kho cà phê Robusta cũng đã tăng lên mức cao nhất trong 1 năm qua là 6.057 lô.