"Rau tốt nhất thế giới" mà Mỹ ca ngợi, hóa ra là loại rau bình dân giá rẻ này của Việt Nam

Một loại rau quen thuộc trong bữa cơm Việt vừa được các chuyên gia nông nghiệp và dinh dưỡng Mỹ xếp vào top rau tốt cho sức khỏe.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bảng xếp hạng các loại rau củ và trái cây dinh dưỡng cao có sự xuất hiện của rau cải thảo-loại rau dễ tìm ở chợ Việt với giá bình dân.

Rau cải thảo ít calo nhưng giàu dưỡng chất, góp phần quan trọng cho sức khỏe.

Rau cải thảo vùa ngon vừa rẻ.

Giàu dinh dưỡng: Cải thảo chứa rất ít calo, nhưng là một nguồn dinh dưỡng dồi dào đối với sức khỏe. Trong 100g cải thảo có chứa khoảng 12 calo, 95,14g nước, 0,86g protein, 0,1g chất béo, 0,94g chất xơ, 13mg vitamin A, 80mg carotene, 0.03mg thiamin, 0,04mg riboflavin, 0,4mg niacin, 28mg vitamin C, 0,36mg vitamin E (T).

Tốt cho não bộ: Đây là một trong những lại rau được gọi là "thực phẩm cho não" vì hàm lượng đồng trong loại rau này chiếm 11,67% giá trị khuyến nghị hằng ngày. Tiêu thụ thực phẩm giàu đồng không chỉ giúp kích thích các quá trình suy nghĩ mà còn duy trì khả năng hoạt động trí óc sáng suốt và thúc đẩy tư duy vượt trội.

Rất tốt cho hệ tiêu hóa: Loại rau này giàu chất xơ, giúp thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên. Chất xơ trong cải thảo cũng làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì đây là nguồn nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Bifidobacteria và Lactobacilli. Những vi khuẩn này thực hiện các chức năng quan trọng như bảo vệ hệ thống miễn dịch và sản xuất các chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin K2 và B12.

Đẹp da: Mùa thu đông, thời tiết hanh khô dễ khiến làn da khô ráp, nứt nẻ. Sử dụng thường xuyên những loại rau mọng nước, giàu vitamin như cải thảo sẽ tăng cường bù nước cho làn da, dưỡng da mịn màng hơn.

Tăng cường sức đề kháng: Rau cải thảo là loại rau xanh chứa hàm lượng vitamin C dồi dào, đáp ứng hơn 45% nhu cầu hằng ngày. Vitamin C tham gia vào quá trình hình thành tế bào bạch cầu trung tính, giúp củng cố hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự xâm nhập của mầm bệnh.

Phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư: Các chất dinh dưỡng này có thể làm tăng khả năng giải độc của men gan và thúc đẩy tốc độ giải độc của gan. Đồng thời, hoạt chất này ngăn chặn ADN của tế bào bị tổn thương từ đó phòng ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Rất tốt cho phụ nữ: Chị em nên bổ sung thường xuyên loại rau này bởi nó rất tốt cho sức khỏe. Nếu bổ sung cải thảo trong thực đơn ăn uống sẽ giúp giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt như: tăng huyết áp, chóng mặt, thay đổi tâm trạng,… nhờ vào hàm lượng sắt cao có trong loại rau này.

Tốt cho hệ tim mạch: Cải thảo chứa lượng đáng kể vitamin B9, là công cụ chính để cải thiện hoạt động của tim. Loại vitamin này giúp loại bỏ homocysteine - nguyên nhân chính gây ra các cơn đau tim, đồng thời cũng kiểm soát mức độ lắng đọng của cholesterol trong tim, do đó đảm bảo tránh được các rối loạn hệ thống tim mạch.

Có lợi cho sức khỏe của mắt: Cải thảo cũng rất giàu lutein, có thể làm giảm tác hại của ánh sáng xanh từ điện thoại di động và máy tính, đồng thời có lợi cho sức khỏe của mắt.

Món rau cải thảo xào hải sản

Với thành phần nhiều dưỡng chất từ hải sản, kết hợp cùng cải thảo chắc chắn là một món ăn mà bạn nên cân nhắc làm cho gia đình.

Bí quyết làm món này ngon là hãy xào tôm và mực trước rồi cho ra dĩa, sau đó mới xào cải thảo cùng các loại rau củ đi kèm, để tránh trường hợp tôm, mực chín quá mà mất vị ngọt tự nhiên.

Gợi ý nguyên liệu cần thiết:

Bắp cải thảo (500 gr): rửa sạch với muối rồi cắt thành sợi mỏng;

Tôm (200 gr): cắt đầu, lột vỏ;

Mực (200 gr): bỏ da, rửa sạch;

Tỏi (5 tép);

Hành lá, hành phi;

Dầu ăn (1 muỗng canh);

Hạt nêm, muối, bột ngọt, tiêu xay.

Mặc dù rau cải thảo giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng, vì cải thảo có màu xanh nhạt có nghĩa là nó chứa ít chất diệp lục, axit folic và một số chất dinh dưỡng.

Để gìn giữ sức khỏe chúng ta nên kết hợp với các loại rau có màu sắc khác để có thể cân bằng dinh dưỡng trong khẩu phần hằng ngày.

Mách bạn cách rửa trái cây và rau củ loại bỏ thuốc trừ sâu tối đa

Ngâm nước muối

Nên pha 1-2 muỗng canh muối vào 1 lít nước, ngâm trái cây và rau củ trong vòng 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Muối có thể giúp loại bỏ nhiều loại thuốc trừ sâu và các vi khuẩn trên bề mặt.

Rửa với nước lạnh

Theo News Medical rửa trực tiếp trái cây và rau củ dưới vòi nước lạnh chảy, sau đó dùng tay hoặc bàn chải mềm cọ nhẹ bề mặt. Phương pháp này giúp loại bỏ bụi bẩn và một phần thuốc trừ sâu trên bề mặt.

Ngâm nước giấm

Đầu tiên nên pha hỗn hợp 1 phần giấm trắng với 3 phần nước, ngâm trái cây và rau củ trong 10-15 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Giấm có tính axit, giúp loại bỏ hiệu quả thuốc trừ sâu và vi khuẩn.



