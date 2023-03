Quyên góp hàng tỷ đồng trong dịp Lễ hội Mùa hoa ban

Nhân dịp Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La năm 2023, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đã quyên góp hàng tỷ đồng hỗ trợ xoá nhà tạm cho hộ nghèo.

Lễ hội Mùa hoa ban khai thác nét đẹp văn hoá dân tộc

Trong 2 ngày 11 và 12/3, tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Mùa hoa ban năm 2023 của thành phố Sơn La. Trong đó, chương trình Khai mạc tối qua (ngày 11/3) đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo du khách, người dân trong và ngoài tỉnh.

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh; các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La tặng hoa cho các đơn vị hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Quỳnh Lê.



Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La thể hiện nét đẹp văn hoá đặc sắc của đồng bào các dân tộc Sơn La - Tây Bắc. Đây là dịp thể hiện lòng tôn kính, tri ân của nhân dân tưởng nhớ công lao to lớn của các vị thần và cầu cho Quốc thái dân an, bản mường no ấm, quanh năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu; khơi dậy tình đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Khai mạc Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La năm 2023, ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố Sơn La nhấn mạnh: Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức với mục đích tạo không khí vui tươi, phấn khởi; khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Đồng thời, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc thành phố Sơn La, mang đậm bản sắc văn hoá các dân tộc tiểu vùng Tây Bắc; quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa và du lịch thành phố Sơn La, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp, tổ chức đến tìm cơ hội đầu tư, giao lưu, hợp tác phát triển và hội nhập.

Quyên góp hàng tỷ đồng trong dịp Lễ hội Mùa hoa ban

Nhân dịp Lễ hội Mùa hoa ban, Thành phố Sơn La đã phát động các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp trên 1,9 tỷ đồng. Số tiền quyên góp này sẽ được sử dụng để hỗ trợ xóa 46 nhà tạm cho hộ nghèo. Đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa hoàn toàn nhà tạm cho hộ nghèo trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Sơn La trao tiền hỗ trợ làm nhà "Đại đoàn kết" năm 2023 của Đảng bộ Cơ quan khối Đảng, đoàn thể Thành phố cho Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Ảnh: Quỳnh Lê.

Ngay tại Lễ khai mạc, nhiều tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ việc xóa nhà tạm trên địa bàn thành phố Sơn La; tiêu biểu như: Chi hội Doanh nghiệp thành phố Sơn La, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Sơn La, ngành Giáo dục Thành phố, Đảng bộ Công an Thành phố, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Chi nhánh Sơn La, Chi bộ Ngân hàng An Bình Chi nhánh Sơn La…

Ngay sau khai mạc Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 đã diễn ra cuộc thi Người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái nguyên bản và trình diễn trang phục Thái cách tân. Cuộc thi có sự tham gia của 24 thí sinh, đại diện 12 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn Thành phố.

Không gian văn hoá tại trại xã Chiềng Đen. Khi đến với các trại tại Lễ hội Mùa hoa ban Thành phố Sơn La, khách tham quan sẽ được giới thiệu về văn hoá của người Thái. Ảnh: Kiều Thanh Tâm.

Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc (Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La) với nhiều hoạt động, như: Tái hiện Hội Hạn khuống; trình diễn thực cảnh người đẹp hoa ban trong trang phục dân tộc Thái; thi thêu khăn Piêu, thi vòng xòe sáng tạo; trình bày ẩm thực dân tộc Thái; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian; thi trại văn hóa, không gian trại, tổ chức các hoạt động văn hóa... thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên của 12 xã, phường trên địa bàn Thành phố tham gia đua tài và đông đảo nhân dân đến động viên, cổ vũ.