Phòng ngừa suy thận từ những thói quen hàng ngày

Suy thận là tình trạng thận bị suy giảm chức năng. Bệnh gồm hai dạng: suy thận cấp và suy thận mạn. Trong đó, suy thận cấp diễn biến đột ngột, nếu được điều trị đúng cách có thể phục hồi hoàn toàn. Ngược lại, nếu không kiểm soát, bệnh dễ chuyển nặng, dẫn đến suy thận mạn hoặc tử vong. Riêng suy thận mạn thường tiến triển âm thầm, nặng dần theo thời gian và không thể hồi phục.

Để phòng ngừa suy thận, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên duy trì các thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Uống đủ nước hợp lý

Nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với cơ thể và hệ thận. Người bệnh thận không nên uống quá nhiều hoặc quá ít nước, bởi uống nhiều dễ gây áp lực cho thận, trong khi uống ít có thể làm tăng nguy cơ ứ đọng độc tố.

Nhu cầu nước mỗi ngày khoảng 2 - 2,5 lít, tùy theo giới tính, cân nặng, tình trạng sức khỏe và mức độ vận động. Người tập luyện thể thao, đổ mồ hôi nhiều cần bổ sung thêm nước.

Các chuyên gia khuyến nghị, nên uống từng ngụm nhỏ, không chờ khát mới uống, ưu tiên nước ấm và có thể bổ sung thêm nước ép trái cây tươi. Ngược lại, cần hạn chế nước ngọt có ga vì dễ gây sỏi thận. Người từng bị sỏi thận nên uống nhiều nước hơn mức bình thường để phòng tái phát.

Vận động thường xuyên, vừa sức

Tập thể dục giúp tăng cường lưu thông máu, ổn định huyết áp, giảm mỡ máu và cải thiện sức khỏe tim mạch - những yếu tố quan trọng để bảo vệ thận.

Người khỏe mạnh có thể duy trì các môn như đi bộ, đạp xe, bơi lội, yoga hoặc aerobic từ 30 - 45 phút mỗi ngày, ít nhất 3 ngày/tuần. Với người bệnh thận, cần lựa chọn bài tập nhẹ nhàng, phù hợp sức khỏe, tránh tập quá sức. Khi xuất hiện triệu chứng mệt, khó thở, tim đập nhanh… nên dừng tập ngay.

Duy trì cân nặng hợp lý

Thừa cân, béo phì làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường, tim mạch và huyết áp cao - những bệnh lý có thể gây tổn thương thận. Người trưởng thành cần theo dõi chỉ số BMI (cân nặng/chiều cao bình phương), giữ ở mức 18,6 - 24,9 để hạn chế nguy cơ.

Kiểm soát đường huyết

Người bị tiểu đường hoặc có nguy cơ đường huyết cao cần đặc biệt chú ý vì thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để lọc đường dư thừa trong máu. Nếu tình trạng kéo dài, chức năng thận sẽ suy giảm nghiêm trọng. Việc kiểm soát đường huyết thông qua chế độ ăn uống, vận động hợp lý và thăm khám định kỳ là biện pháp quan trọng để phòng ngừa tổn thương thận.

Theo dõi huyết áp

Huyết áp cao không kiểm soát dễ gây hẹp mạch máu, làm quá trình lọc máu khó khăn, lâu dài gây hại cho thận. Huyết áp bình thường là 120/80 mmHg, từ 140/90 mmHg trở lên được coi là cao. Người bệnh cần theo dõi huyết áp thường xuyên, thay đổi lối sống và dùng thuốc theo chỉ định bác sĩ khi cần thiết.

Hạn chế rượu bia, bỏ thuốc lá

Thói quen uống nhiều rượu bia và hút thuốc lá là tác nhân gây hại cho thận. Rượu bia làm tăng huyết áp và gây viêm thận, trong khi thuốc lá làm hẹp mạch máu, giảm lưu lượng máu đến thận. Từ bỏ các thói quen này là cách bảo vệ sức khỏe thận hiệu quả.

Thận trọng khi dùng thuốc

Việc lạm dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid như ibuprofen, naproxen… có thể gây tổn thương thận. Người dân cần dùng thuốc đúng chỉ định, tránh tự ý mua và sử dụng kéo dài mà không có hướng dẫn của bác sĩ.

Khám định kỳ để kiểm tra chức năng thận

Những đối tượng có nguy cơ cao cần kiểm tra thận thường xuyên, gồm: người trên 60 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, người bị tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, béo phì hoặc có bất thường ở đường tiết niệu. Phát hiện sớm giúp bác sĩ can thiệp kịp thời, hạn chế biến chứng.

Suy thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa được bằng chế độ sinh hoạt và lối sống lành mạnh. Uống đủ nước, duy trì vận động, kiểm soát huyết áp, đường huyết, cùng với việc khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận và nâng cao chất lượng cuộc sống.