2 bộ phận "vừa bẩn vừa độc" của con gà, nhiều người không biết tưởng bổ

Thịt gà mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như cung cấp protein, hỗ trợ xương khớp, tăng cường trao đổi chất và tốt cho tim mạch. Ngoài ra, thịt gà còn là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và tốt cho thị lực...

Tốt cho mắt: Thịt gà rất giàu retinol, alpha và beta carotene, lycopene và tất cả các dẫn xuất của vitamin A, rất cần thiết cho sức khỏe thị giác tối ưu.

Ngăn ngừa lão hóa: Selen được coi là một chất dinh dưỡng giúp ngăn ngừa lão hóa da sớm, và thịt gà rất giàu selen, giúp thực hiện quá trình trao đổi chất và hệ thống miễn dịch của chúng ta. Trong tự nhiên, không có nhiều thực phẩm giàu selen, nhưng thịt gà là một trong những thực phẩm có số lượng nhiều hơn cả, đó là lý do bạn nên bổ sung nó vào bữa ăn hằng ngày.

Nguồn protein dồi dào: Nếu bạn là một trong những người đang duy trì một chế độ ăn kiêng giảm cân thì thịt gà có thể là sự thay thế hoàn hảo cho bạn.

Thịt gà là một nguồn protein được coi là nạc và ít chất béo. Protein từ thịt gà được coi là chất cần thiết cho sự phát triển cơ bắp và phát triển tối ưu. Loại đặc tính này sẽ giúp chúng ta có một trọng lượng khỏe mạnh và giảm cân.

Giàu phốt pho: Theo Lao Động, một trong những lợi ích khác của thịt gà là nó rất giàu phốt pho, được coi là một khoáng chất thiết yếu có trách nhiệm nuôi dưỡng xương và răng của chúng ta. Ngoài ra, nó giúp thận, gan và duy trì mức độ hệ thống thần kinh trung ương của chúng ta một cách thích hợp.

Mặc dù thịt gà giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng một số bộ phận của loại gia cầm này được khuyến cáo nên hạn chế ăn vì tiềm ẩn nhiều nguy hại đến sức khỏe.

Cổ gà: Phần cổ gà thường chứa nhiều da, rất thơm ngon nhưng đây lại là nơi tập trung rất nhiều hạch bạch huyết. Nếu ăn nhiều bộ phận này, khác nào tự bổ sung một lượng độc tố không nhỏ vào cơ thể, thông tin trên VTC News.

Phao câu gà: Bộ phận này của gà nhằm bài tiết chất thải ra ngoài. Chắc chắn nó có rất nhiều ký sinh trùng và vi khuẩn. Bạn nên ăn ít hơn hoặc tránh ăn để tốt cho sức khỏe của chính mình.

Gợi ý cách chọn thịt gà tươi ngon tốt cho sức khỏe

Thịt gà tươi sẽ có màu sắc hồng hào, tươi sáng. Sờ tay nhẹ vào miếng thịt sẽ cảm nhận độ đàn hồi cao. Thông thường gà ngon có da mỏng, mịn, màu vàng nhạt; một số chỗ như ức, cánh, lưng sẽ có màu vàng đậm. Không nên chọn gà có màu trắng hay đen sạm; da vàng toàn thân (do có thể ướp phẩm màu độc hại); trên da có vết bầm tím hoặc tụ máu.

Lưu ý: thịt gà tươi ngon sẽ có mùi thơm đặc trưng. Không nên chọn gà có mùi hôi hoặc mùi lạ.

Khi mua, nên ấn tay vào phần thịt bị nghi là bơm nước (đùi, lườn,...). Nếu thấy thịt nhão, mềm hoặc không có độ đàn hồi thì đừng nên mua.



