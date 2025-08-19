Đừng chỉ ăn quả, lá cây này quý như "nhân sâm của người nghèo", ở quê mọc đầy không ai ngó

Cây dâu tằm tạo ra những quả mọng có hương vị được ưa chuộng trên khắp thế giới và thường được coi là "siêu thực phẩm" do chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và những hợp chất thực vật mạnh mẽ. Tuy nhiên, quả không phải là bộ phận duy nhất của cây dâu tằm có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe. Thực tế, lá dâu tằm là một báu vật vừa có thể dùng làm thuốc, vừa là loại rau chế biến được món ngon hoặc phơi khô làm trà.

Lá dâu tằm có tác dụng hạ huyết áp, ức chế vi khuẩn, chống viêm, diệt virus, tiêu viêm phổi, thanh lọc gan và cải thiện thị lực.

Loại rau này cũng có thể dùng để điều trị bệnh vàng da, cảm nhiệt, đau đầu.... do nóng ẩm gây ra. Lá dâu còn có tác dụng thúc đẩy quá trình bài tiết nước tiểu trong cơ thể và giúp cải thiện các triệu chứng như nước tiểu vàng, mắt đỏ. Ngoài ra, loại rau này còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, có thể dùng chữa các bệnh như gan dương tăng động, hỏa gan quá mức, đồng thời có tác dụng bảo vệ gan nhất định.

Tuy nhiên, cần lưu ý lá dâu có tính lạnh, không nên ăn quá nhiều để tránh làm tăng thêm gánh nặng cho đường tiêu hóa và gây ra các triệu chứng khó chịu như đau bụng, tiêu chảy. Ngoài ra, không nên ăn loại rau này cùng với các thực phẩm có tính lạnh như cua, đậu xanh… để tránh gây tiêu chảy.

Lá dâu là vị thuốc đông y nhưng không thể thay thế hoàn toàn thuốc. Nếu xuất hiện các triệu chứng khó chịu, nên đến cơ sở y tế kịp thời và làm theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Dưới đây là 2 cách chế biến lá dâu ngon, mát, bổ, các bạn có thể tham khảo

Cách làm món canh lá dâu thịt gà:

Nguyên liệu: 1 nắm lá và đọt lá dâu non, 250g thịt gà, 1 nhánh gừng, 1 thìa canh rượu nấu ăn, lượng dầu ăn thích hợp, một chút gia vị, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách chế biến:

-Đầu tiên bạn ngâm lá dâu vào nước sạch một lúc rồi chà nhẹ để loại bỏ tạp chất, bụi bẩn trên bề mặt. Sau đó rửa sạch lá dâu. Tiếp theo bạn đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi rồi cho lá dâu vào chần trong khoảng 1 phút. Vớt lá dâu ra khỏi nồi và để ráo nước.

- Thịt gà rửa sạch sau đó thái thành các lát mỏng, ướp với một chút gia vị và 1 thìa canh rượu nấu ăn để khử tanh. Gừng đem gọt bỏ vỏ và thái lát. Đặt nồi lên bếp, cho dầu ăn vào rồi đun nóng. Khi dầu ở nhiệt độ vừa phải thì bạn cho thịt gà và gừng vào xào nhanh tay, đến khi thịt chuyển màu trắng.

-Thêm một lượng nước sôi thích hợp vào nồi. Đun sôi ở nhiệt độ cao sau đó giảm lửa nhỏ và đun trong khoảng 3-5 phút để hương vị của thịt gà hòa quyện hoàn toàn vào nước canh.

-Lúc này bạn nên thêm gia vị và tinh chất cốt gà cho vừa khẩu vị. Sau đó bạn cho lá dâu đã rửa sạch vào nồi và đun trên mức lửa vừa trong khoảng 3 phút. Lưu ý không nên đun quá lâu để tránh lá dâu bị mềm nhũn. Khi lá dâu chín và hương vị của món ăn đạt trạng thái mong muốn thì bạn tắt bếp. Cho canh lá dâu thịt gà ra tô, thêm hạt kỷ tử vào để một lúc là có thể thưởng thức.

Cách làm thạch lá dâu

Nguyên liệu: Lá dâu, tro thực vật, hành, tỏi

Cách chế biến:

- Chuẩn bị một số lá dâu bánh tẻ, ngắt bỏ cuống lá, cho vào chậu, thêm 2 thìa muối và một thìa baking soda, ngâm trong 10 phút, thay nước và chà nhẹ một lần. Sau khi rửa sạch, để ráo nước và đặt sang một bên.

- Tiếp theo, cắt nhỏ lá dâu, cho vào máy xay, cho nước nóng vào, nhiệt độ nước cần ở 80 độ C. Lượng nước nóng gấp khoảng 4 lần lá dâu là được. Xay nát lá dâu.

- Trải một lớp gạc lên tô lớn, đổ nước lá dâu vào, lọc lấy nước, bỏ bã. Nhớ vắt mạnh để lá dâu ra càng nhiều pectin (chất xơ hòa tan trong nước) càng tốt.

- Chuẩn bị một bát tro thực vật, nếu không có bạn cũng có thể chuẩn bị một ít rơm rạ hoặc cành cây rồi đốt thành tro thực vật, nhớ đốt cho đến khi có màu xám, sau đó cho nước vào khuấy đều.

- Chuẩn bị một cái bát lớn, phủ một lớp gạc mịn rồi đổ tro thực vật vào, dùng gạc lọc bỏ tạp chất trong tro thực vật. Nếu không muốn dùng tro thực vật, bạn có thể trực tiếp dùng bột thạch có thể mua dễ dàng ở các siêu thị.

- Tiếp theo, nhỏ nước tro thực vật vào nước lá dâu, khuấy đều và cuối cùng hớt hết bọt khí nhỏ trên đó. Sau đó đậy nắp lại, đặt sang một bên và để yên trong đến ngày hôm sau. Bạn sẽ thấy nước lá dâu đông lại thành thạch.

- Chuẩn bị một con dao nhỏ và cắt thạch lá dâu thành từng miếng nhỏ để dễ ăn. Thạch làm từ lá dâu rất bổ dưỡng và thơm ngon.

- Bạn có thể chế biến thạch lá dâu bằng cách cho vào miếng thạch vào tô, sau đó thêm một thìa tỏi băm, một thìa hành lá xắt nhỏ và một thìa dầu ớt, có tác dụng gây tê và thơm. Bạn cũng có thể thêm một thìa dầu mè, cuối cùng thêm một thìa nhỏ giấm, khuấy đều là bạn đã hoàn thành món ăn mát lạnh, thanh nhiệt.



