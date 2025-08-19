Phở ngô Hà Giang – Ăn một lần nhớ mãi

Phở ngô Hà Giang được bán ngay tại ngôi nhà sàn truyền thống thuộc khu Bảo tàng Hà Giang. Ảnh: Mùa Xuân.

Thưởng thức hương vị phở ngô Hà Giang

Giữa những ngày thu tháng 8, chúng tôi trở lại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang (cũ), nay là phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, nơi gió heo may đã bắt đầu len lỏi qua từng con phố.

Tiết trời se se lạnh, những hạt mưa nhỏ lất phất bay, càng làm cho lòng người thêm xao xuyến. Trong cái không khí đặc trưng ấy, chẳng có gì tuyệt vời hơn một bữa sáng ấm áp, và phở ngô Hà Giang đã trở thành lựa chọn không thể cưỡng lại đối với mỗi du khách cũng như chúng tôi.

Không phải ngẫu nhiên mà món phở này lại có sức hấp dẫn đến vậy. Phở ngô Hà Giang không chỉ là một món ăn, mà còn là một câu chuyện, một nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông nơi đây.

Sợi phở không làm từ gạo trắng ngần quen thuộc, mà từ những bắp ngô vàng óng, được bà con người Mông gieo trồng trên chính mảnh đất cao nguyên đá khắc nghiệt. Bát phở ngô vì thế mà mang sắc vàng tự nhiên, với độ dai, mềm rất riêng, không pha lẫn.

Nhân viên quán Phở ngô H'Mông Village Hà Giang chuẩn bị bát phở cho khách. Ảnh: Mùa Xuân.

Chị Vương Thị Mai, xã Quang Bình, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Tôi rất thích ăn phở ngô vì bánh phở được làm từ những bắp ngô nguyên chất, không chất bảo quản nên rất ngon và đặc biệt".

Nhưng linh hồn của bát phở ngô lại nằm ở phần nước dùng. Nước dùng được ninh từ xương lợn, xương gà, cùng với các loại gia vị đặc trưng của vùng núi cao như quế, hồi, thảo quả...

Tất cả hòa quyện tạo nên vị thanh ngọt, thơm lừng và vô cùng cuốn hút. Khi thưởng thức, từng sợi phở dẻo, ngọt dịu của ngô như tan ra trong miệng, hòa cùng nước dùng đậm đà, miếng thịt săn chắc và chút cay nồng của ớt.

Những sợi phở ngô vàng óng đẹp mắt, hấp dẫn. Ảnh: Mùa Xuân.

Một bát phở ngô nóng hổi vào buổi sáng sớm không chỉ làm ấm bụng mà còn sưởi ấm cả tâm hồn mỗi người dân và du khách khi đặt chân đến vùng đất Hà Giang.

Anh Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ Lai Châu, bồi hồi: "Lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Giang, được thưởng thức bữa sáng là phở ngô Hà Giang, được hít thở không khí trong lành, chiêm ngưỡng những ngọn núi cao, cảm giác thật bình yên và đáng nhớ".

Phở ngô Hà Giang ra đời từ sự sáng tạo, từ ý tưởng biến tấu món mèn mén (cơm ngô) truyền thống của người Mông vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Quy trình tạo ra những sợi phở ngô Hà Giang hấp dẫn

Chị Hoàng Hương Giang, nhân viên quán H'Mông Village Hà Giang, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Quán phở ngô H'Mông Village Hà Giang đã khai trương được một năm và đón được rất nhiều du khách gần xa, khách quốc tế đến ăn món phở ngô này. Đông khách nhất là vào mùa đông, ở đây chật kín người.

Theo chị Hoàng Hương Giang, quán phở ngô nằm ngay trung tâm thành phố Hà Giang cũ nên được bà con, du khách đón nhận và thường xuyên đến thưởng thức. Quán mở cửa từ 6 giờ sáng đến khoảng 23 giờ đêm.

Sự độc đáo, tinh tế trong cách chế biến đã giúp phở ngô trở thành một trong những món ăn ẩm thực tiêu biểu, để lại ấn tượng khó phai trong lòng bất kỳ ai đã từng nếm thử.

Quá trình làm sợi phở lại vô cùng cầu kỳ. Hạt ngô cần được tách lõi, phơi khô, nghiền sơ, được đãi sạch vỏ và ngâm nước ít nhất 8 tiếng.

Sau đó vụn ngô sẽ được xay mịn thành bột và được trộn với nước thành hỗn hợp tráng bánh. Hỗn hợp sẽ được trải đều lên một lớp vải mỏng căng trên mặt nồi hấp, sau đó đậy kín nắp nồi trong khoảng 2-3 phút để bột chín đều.

Người dân, du khách thưởng thức phở ngô Hà Giang tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến khi bánh phở chín sẽ chuyển sang màu vàng đặc trưng của ngô, được nhấc ra và phơi lên sào tre đợi nguội.

Khác với phở truyền thống, tính kết dính của ngô kém hơn gạo nên kỹ thuật tráng và thái sợi cũng đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ và kỹ thuật sao cho sợi phở không bị nát, gãy.

Phở ngô kết hợp ăn cùng thịt bò mang lại sự bùng nổ vị giác thơm ngon khó quên. Loại thịt bò sử dụng để nấu phở là loại bò vàng Hà Giang với đặc trưng hương vị thịt chắc và ngọt.

Nếu có dịp lên Hà Giang, bạn đừng quên thưởng thức phở ngô và cảm nhận trọn vẹn hương vị đặc trưng của vùng cao nguyên đá Hà Giang.

Một bát phở ngô Hà Giang có giá 50 nghìn đồng. Ngoài món phở ngô, du khách còn được thưởng thức món mèn mén của đồng bào Mông. Ảnh: Mùa Xuân.

Phở ngô Hà Giang, từ món ăn truyền thống của đồng bào Mông vùng cao giờ đây đã trở thành món ăn độc đáo, “sứ giả văn hóa” của miền cao nguyên đá Hà Giang, một hương vị khó quên trong hành trình khám phá mảnh đất địa đầu Tổ quốc của mỗi du khách trong nước và quốc tế.