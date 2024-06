Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung kiểm tra các điểm thi tốt nghiệp 2024

Trong buổi chiều 27/6, tinhr Lào Cai có 8.200 thí sinh đăng ký dự thi môn Toán; Tổng số thí sinh dự thi là 8.176 thí sinh, đạt 99,71%; Tổng số thí sinh vắng: 24 thí sinh. Trong đó, được miễn thi 07 thí sinh (miễn thi do khuyết tật nặng: 05 (THPT 04, GDTX 01), miễn thi do tham gia Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế 02 thí sinh trường THPT Chuyên); Bị ốm 03 thí sinh (THPT 02, GDTX 01); Không lý do 14 (THPT 01, GDTX 03, Tự do 10).



Tổng số thí sinh vi phạm Quy chế thi: 0 thí sinh; Số cán bộ giáo viên vi phạm: 0.