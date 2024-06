Sau khi nhận được thông tin có 4 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ trước giờ bước vào phòng thi môn Ngữ văn, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng hỗ trợ các em tới điểm thi an toàn.

Tiếc sức cho sỹ tử Lai Châu "vượt vũ môn"



Được biết, để đảm bảo cho kỳ thi THPT năm 2024 tại các địa bàn trên toàn tỉnh Lai Châu diễn ra thuận lợi, an toàn, Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và lãnh đạo Công an thành phố, đội CSGT-TT huy động 100% quân số và phương tiện hiện có, phối hợp với các lực lượng thanh niên tình nguyện, Đội tuần tra Phòng CSGT Công an tỉnh, Công an các phường tổ chức lực lượng ứng trực, phân luồng giao thông, tuần tra lưu động bảo đảm ATGT từ sớm, từ xa tại các điểm thi; với mục tiêu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thí sinh đến điểm thi muộn do ùn tắc giao thông; tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh, người thân và các lực lượng làm nhiệm vụ tại kỳ thi thuận lợi an toàn, cũng như kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng điều xe chuyên dụng hỗ trợ các em tới điểm thi an toàn. Ảnh: CALC

Cùng với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Đội CSGT-TT đã chủ động phối hợp với Thành đoàn Lai Châu tổ chức hoạt động "Tiếp sức mùa thi", chuẩn bị thêm nước uống, bút… tại các điểm thi để động viên khích lệ, hỗ trợ các sỹ tử có tâm thế tốt bước vào kỳ thi.

Cũng trong buổi sáng 27/6, trước khi các thí sinh bước vào môn thi Ngữ văn, lực lượng Cảnh sát GTTT nhận được thông tin của các lực lượng phối hợp về việc có 4 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn không có phương tiện đến điểm thi trong đó có một cháu đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh. Ngay lập tức, Đội Cảnh sát GTTT cử cán bộ sử dụng xe môtô đặc chủng chuyên dụng đưa 4 thí sinh đến địa điểm thi đảm bảo an toàn đúng giờ thi.

Cả 4 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ tới điểm thi an toàn, đúng giờ. Ảnh: CALC

Sáng 27/6, cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, các thí sinh trên địa bàn thành phố Lai Châu, Lai Châu bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 với môn Ngữ văn.

Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu và lãnh đạo Công an thành phố, đội CSGT-TT huy động 100% quân số và phương tiện hiện có, phối hợp với các lực lượng thanh niên tình nguyện triển khai các giải pháp hỗ trợ tối đa cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp. Ảnh: CALC

Những việc làm đầy nhân văn của cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, được dư luận đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Lai Châu vì nước quên thân, vì dân phục vụ.