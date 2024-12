Chiều ngày 18/12, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Bảo Thắng.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai dự và chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội... năm 2024 huyện Bảo Thắng. Ảnh: Thanh Nga



Nhiều chỉ tiêu hoàn thành ở mức cao

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và trong nước, đặc biệt là tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, khó lường và cực đoan. Song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã chủ động, linh hoạt, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đến nay, trong tổng số 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2024 đã có 41/42 chỉ tiêu đạt và vượt (chỉ có chỉ tiêu Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 97% kế hoạch tỉnh giao do ảnh hưởng của bão số 3). Trong đó, có nhiều chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành ở mức cao, như: Thu ngân sách nhà nước đạt 1.046 tỷ đồng, bằng 100 % dự toán tỉnh giao (riêng số thu do huyện quản lý đạt 125 % dự toán tỉnh giao); Giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác đạt 116 triệu đồng/ha, bằng 100% KH. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,8 triệu đồng, đạt 101 % KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,18 %, tỷ lệ hộ nghèo còn lại là 2,54%, bằng 103 % kế hoạch. Giải ngân vốn đầu tư trên 467 tỷ đồng đạt 75% kế hoạch vốn giao (là đơn vị dẫn đầu về tỷ lệ giả ngân của tỉnh). Huyện kết nạp 354 đảng viên, đạt 124% kế hoạch tỉnh giao. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Huyện đã hoàn thành xóa 198/205 nhà tạm.

Đáng chú ý, cơ sở hạ tầng của huyện được đầu tư ngày càng hoàn thiện; công tác GPMB các công trình đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo của tỉnh. Diện mạo của huyện từ thành thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Đô thị Phố Lu đã được Bộ xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV. Huyện đã hoàn thành 7/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao, chỉ còn 2 tiêu chí (Giao thông, Y tế-Văn hóa-Giáo dục) huyện cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2025 để được công nhận huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.

Các đại biểu dự chương trình tổng kết công tác phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 huyện Bảo Thắng, Lào Cai. Ảnh: Thanh Nga

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ năm 2024, đồng thời bàn và thống nhất giải pháp triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2025.

Quyết tâm hoàn thành 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng đã đạt được trong năm 2024; Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: Năm 2025 hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 - 2026. Đồng thời, là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Việc hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của huyện Bảo Thắng và của cả tỉnh Lào Cai. Do vậy trong thời gian tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Bảo Thắng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: Tập trung lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng bảo đảm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu các cấp; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. 100% tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng Kết luận số 793-KL/TU, ngày 24/7/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2024. Ảnh: Thanh Nga

Quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh: ‘‘Tinh – Gọn – Mạnh – Hiệu năng – Hiệu lực – Hiệu quả”; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện rà soát sắp xếp, luân chuyển, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ huyện các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 42 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2025 đã được tỉnh giao. Phấn đấu đến tháng 11/2025 hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo kế hoạch giao; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hội nghị các xã, thị trấn đã ký giao ước thi đua với Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Ảnh: Thanh Nga

Tăng tốc thực hiện Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, phấn đấu đến trong Quý I/2025 huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao; các xã Xuân Giao, Gia Phú hoàn thành các tiêu xã NTM nâng cao; 02 thị trấn: Tằng Loỏng, Phong Hải đạt tiêu chí đô thị văn minh để trình Trung ương công nhận trong Quý II/2025…