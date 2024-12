Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư ở Sa Pa

Đoàn công tác của UBND tỉnh Lào Cai vừa đến kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư cho 28 hộ tại xã Liên Minh; thăm hỏi, động viên và tặng quà 7 gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai; lãnh đạo Công an tỉnh. Về phía thị xã Sa Pa có các đồng chí Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã; Đỗ Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa.

Tại khu khu tái định cư sắp xếp nhà ở cho 28 hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại xã Liên Minh. Hiện tiến độ xây dựng 11 nhà đã hoàn thành phần xây dựng, đang lắp cửa, hệ thống điện trong nhà; số còn lại đang xây tường, lợp mái…

Dự kiến khu tái định cư sẽ được bàn giao, sử dụng trước ngày 31/12/2024 năm nay. Khu tái định cư được xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước với số tiền 80 triệu đồng/hộ, diện tích sử dụng 60,5 m2/1 căn hộ. Ngoài ra, Công an tỉnh Lào Cai, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cũng hỗ trợ hơn 120 triệu đồng/hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường thăm hỏi, động viên các gia đình tại xã Mường Hoa. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Để đẩy nhanh tiến xây dựng Khu tái định cư thôn Nậm Than, thời gian qua, Công an tỉnh, chính quyền xã Liên Minh đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân quân, tự vệ, Đoàn Thanh niên xã Liên Minh đóng góp ngày công, hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng nhà ở.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân trường đã trao tặng quà cho các lực lượng tham gia hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở cho người dân vùng thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường tặng quà các hộ dân tại xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ảnh: Truyền hình Sa Pa.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường; lãnh đạo UBND thị xã Sa Pa cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà 7 hộ gia đình có người thiệt mạng và bị đổ sập hoàn toàn nhà ở do cơn bão số 3; được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, tại xã Mường Hoa.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã động viên các gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, đồng thời khẳng định chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tối đa để người dân sớm ổn định cuộc sống.