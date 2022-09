Chiều nay (22/9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động “Khát vọng-Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”.

Clip: Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là diễn đàn của tuổi trẻ phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Tham dự Đại hội có 243 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 73 nghìn đoàn viên trong toàn tỉnh. Đại hội gồm 3 phiên diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều ngày 22/9 đến ngày 23/9.

Tại phiên thứ nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội; thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu...

Tỉnh Đoàn Sơn La hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022 đã đạt được những kết quả nổi bật.

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Tuệ Linh.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La đã đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu đề ra. Đó là: Hàng năm, 100% cán bộ đoàn đoàn viên và có từ 86% trở lên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

Toàn tỉnh thành lập được 75 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế tại các đoàn xã, phường, thị trấn. Đoàn viên, thanh niên đề xuất hơn 35.600 ý tưởng, sáng kiến. Trồng mới 1.129.240 cây xanh.

Tính đến tháng 6/2022, dư nợ ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý đạt 1.209.641 tỷ đồng, với 962 tổ vay vốn. Toàn tỉnh hỗ trợ 130 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, trung bình mỗi năm có 26 dự án mới được hỗ trợ.

Bà Cầm Thị Huyền Trang, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuệ Linh.

Tư vấn hướng nghiệp cho 142.243 lượt thanh thiếu niên; phối hợp đào tạo, dạy nghề cho hơn 5.000 đoàn viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 22.782 thanh niên. Trên địa bàn 204 xã phường, thị trấn có 283 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi do các cấp bộ Đoàn xây dựng mới.

Cấp bộ Đoàn toàn tỉnh hỗ trợ, giúp đỡ 31.028 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trung bình mỗi năm giúp đỡ 6.205 thiếu nhi.

Tính đến tháng 6/2022, kết nạp 45.485 đoàn viên, trung bình mỗi năm kết nạp được 9.097 đoàn viên; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 87%. Giới thiệu 16.774 đoàn viên ưu tú cho Đảng; kết nạp được 12.689 đảng viên mới.

Triển khai có hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng

Các cấp bộ đoàn triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: Mùa Xuân.

Triển khai phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới", các cấp bộ đoàn chủ động đăng ký, đảm nhận, thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; hỗ trợ thanh niên làm kinh tế, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống sinh hoạt nông thôn; giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng công trình thanh niên "Ánh sáng bản làng"

Phong trào "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị" được tổ chức theo phương thức lựa chọn nội dung, tổ chức thực hiện theo từng đợt cao điểm hoặc chiến dịch, gắn liền với yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương.

Các hoạt động "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh" được triển khai sâu rộng với các việc làm cụ thể như: Bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định, chăm sóc và trồng mới cây xanh, làm sạch cơ quan, đơn vị, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư...

Đại hội chia làm 3 tổ thảo luận vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La và Đại hội Đoàn toàn quốc, nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Tuệ Linh.

Nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La như mô hình: "Con đường bích họa"; "Đường hoa thanh niên"; mô hình thu gom rác thải tại khu dân cư; mô hình xây dựng lò đốt rác công cộng; đội giao thông xanh, cổng trường an toàn giao thông.

Qua 5 năm triển khai, chương trình "Tiếp sức mùa thi" huy động tổng nguồn lực gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh; phát động "Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng".

Triển khai có hiệu quả chương trình "Triệu túi an sinh" do Trung ương Đoàn phát động. Triển khai trong toàn Đoàn chương trình "Tuổi trẻ Sơn La chung sức cùng người dân tiêu thụ nông sản, gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch Covid -19"; "Kết nối nông sản, san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch"; "Người Sơn La kết nối, tiêu thụ nông sản Sơn La".

Hội đồng Đội tỉnh triển khai chương trình "Một triệu ly sữa", tặng hàng nghìn ly sữa cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; chương trình "Tuổi trẻ Sơn La cùng em học trực tuyến" trao tặng hơn 200 thiết bị học trực tuyến cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập Phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" được quan tâm theo hướng triển khai các hoạt động nhằm tạo môi trường để học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện toàn diện trên các mặt.

Mô hình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" được Đoàn thanh niên bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai có hiệu quả trong 5 năm vừa qua: Nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho 82 em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng cho đến khi các em học xong chương trình THPT, trong đó có 10 em học sinh nước bạn Lào; vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng mới 14 điểm trường Tiểu học, Mầm non trên các địa bàn khu vực biên giới tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng.

Mô hình "Em nuôi của Đoàn" được Ban Thường vụ tỉnh đoàn triển khai tới các cấp bộ Đoàn – Đội trên toàn tỉnh. Tiêu biểu có Dự án "Nuôi em 24 Mộc Châu" do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh thực hiện tại các điểm trường mầm non tại 38 điểm trường mầm non tại 9 xã: Lóng Sập, Chiềng Sơn, Đông Sang, Nà Mường, Tân Lập, Quy Hướng, Chiềng Hắc, Chiềng Hặc, Chiềng Khừa.

Dự án đã kết nối, hỗ trợ nuôi bữa cơm trưa cho 1.878 em nhỏ, xây mới 07 điểm trường, 03 nhà tình nghĩa với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng, dự kiến trong năm học 2022 – 2023 dự án sẽ nhận nuôi 4.000 em, xây mới 5 điểm trường và 5 ngôi nhà hạnh phúc.

Đại hội lần này sẽ tiến hành tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La khóa XII nhiệm kỳ 2017 - 2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn tỉnh Sơn La khóa XIII; đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng mai (23/9), Đại hội sẽ diễn ra phiên trọng thể để bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La khóa XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.