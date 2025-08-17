Phế phẩm từ loại quả quê nay thành “hàng hot” giá cao
17/08/2025 16:32 GMT +7
Từng bị coi là phế phẩm và quẳng vào sọt rác khi mướp già, xơ mướp nay “lột xác” thành nguyên liệu giá trị, được chế tác thành đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ, thậm chí xuất khẩu. Có sản phẩm bán 3-5 USD, xơ mướp làm dược liệu còn có giá tới 80.000 đồng.
Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc um tùm
Tất cả cành, lá, quả và rễ của loại cây này đều tốt cho sức khỏe. Quả dùng tươi hoặc dùng khô. Lá chủ yếu dùng tươi. Loại lá này có nhiều nhưng ít ai biết công dụng "vàng 10" nên thường bỏ qua.
Na đang vào mùa, ngon và rẻ nhưng có một phần "cực độc", biết ăn mà tránh kẻo ngộ độc, mù mắt
Quả na chứa nhiều thành phần dinh dưỡng như chất xơ, khoáng chất và vitamin, rất tốt sức khoẻ. Tuy nhiên, loại quả này cũng chứa một thứ "cực độc" cần phải tránh xa.
Hồ tiêu chuẩn bị cho mùa mua bán sôi động cuối năm
Giá tiêu tuần qua tại thị trường trong nước tăng nhẹ 1.000 đồng/kg so với tuần trước, dao động 141.000 – 143.000 đồng/kg.