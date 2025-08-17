Na đang vào mùa, ngon và rẻ nhưng có một phần "cực độc", biết ăn mà tránh kẻo ngộ độc, mù mắt

Na là loại trái cây thơm ngon, giàu dinh dưỡng và có nhiều công dụng đối với sức khoẻ .

Quả na có hàm lượng chất xơ cao, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón bằng cách duy trì nhu động ruột bình thường cũng như giải độc cơ thể.

Chất chống oxy hóa: Quả na chứa nhiều chất chống oxy hóa như flavonoid, vitamin C, hợp chất phenolic và acid kaurenoic. Những chất chống oxy hóa này loại bỏ các gốc tự do, thường liên quan đến các bệnh mạn tính và các tình trạng nghiêm trọng hơn như bệnh tim và ung thư. Những chất chống oxy hóa này cũng có đặc tính chống viêm. Chất chống oxy hóa cũng rất quan trọng để bảo vệ mắt khỏi tác hại oxy hóa đồng thời hỗ trợ giảm nguy cơ đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và mất thị lực.

Flavonoid: Flavonoid là hợp chất thực vật polyphenol có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Flavonoid có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư dạ dày.

Vitamin B6: Giàu vitamin B6 một trong nhiều lợi ích của quả na là cải thiện tâm trạng và làm giảm các triệu chứng buồn bã và trầm cảm.

Kali và magie: Một trong những lợi ích của quả na là nó điều chỉnh mức huyết áp bằng cách giữ cho các mạch máu giãn nở và hoạt động bình thường. Đó là vì quả na chứa kali và magie, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ

Quả na ngon nhưng có một phần "cực độc", biết mà tránh kẻo ngộ độc, mù mắt- Ảnh 1.

Dù có nhiều lợi ích, tuy nhiên ăn na không đúng cách có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Thực tế, đã có nhiều vụ việc, nhất là trẻ nhỏ, phải nhập viện cấp cứu do nuốt hạt na, sau đó bị bít đường thở. Đáng tiếc, một số trường hợp do không phát hiện, cấp cứu kịp thời nên đã tử vong.

Ngoài vấn đề trên, khi thưởng thức na, cần lưu ý rằng hạt na có chứa độc tố. Nếu lỡ nuốt phải hạt na thì cũng không cần quá lo lắng. Vỏ hạt na dày và cứng, giúp ngăn chặn độc tố bên trong phát tán. Thông thường, hạt na sẽ được đào thải ra ngoài theo đường tiêu hóa nên không gây hại cho sức khỏe.

Tuy nhiên, nếu hạt na bị dập nát, các độc tố bên trong sẽ dễ dàng giải phóng, có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí tử vong tùy vào số lượng nuốt phải. Các chất độc chính trong hạt na thuộc nhóm acetogenin, bao gồm squamosten A, anoslin, neo-desacetyluvaricin, neo-anonin-B, neo-reliculatacin A, các squamocin, các squamostatin.

Do có độc tính nên từ xưa hạt na đã được dân gian sử dụng để diệt côn trùng, chấy, rận thông qua các biện pháp như nấu nước gội đầu hoặc giã nát hạt na đắp lên đầu. Trong trường hợp này, độc tố trong hạt na rất nguy hiểm.

Nếu dính vào mắt, nó có thể gây bỏng mắt, bỏng biểu mô giác mạc. Nếu không được sơ cứu và điều trị kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm loét giác mạc, thậm chí dẫn đến mù lòa vĩnh viễn. Ngoài ra, nếu độc tố này tiếp xúc với da, đặc biệt là các vết thương hở, nó có thể gây lở loét, viêm nhiễm nghiêm trọng và tổn thương da nặng nề.



