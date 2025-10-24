Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Ảnh: Vương Mai.

Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ toàn xã hướng về Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2025 -2030, ngày 23/10, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Đoàn Thanh niên xã Tiên Yên hiện có 28 cơ sở Đoàn trực thuộc, với gần 340 đoàn viên, gồm 6 dân tộc Tày, Dao, Kinh, La Chí, Nùng, Mông cùng sinh sống.

Là lực lượng trẻ, khỏe, Đoàn xã Tiên Yên luôn đoàn kết gắn bó và tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội- Đội; luôn nêu cao vai trò xung kích, tình nguyện trong học tập, lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn xã Tiên Yên đã tích cực triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hóa; lan tỏa phong trào “Mỗi ngày một tin tốt – Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Tăng cường phổ biến pháp luật, duy trì đội thanh niên tình nguyện bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội.

Trong nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 420 đội viên mới, tổng số 981 đội viên; 100% liên đội đạt danh hiệu xuất sắc, chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh không ngừng nâng lên.

Đoàn thanh niên xã Tiên Yên thăm mô hình trồng cây măng mai của đoàn viên Phùng Văn Quang thôn Thượng, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Vương Mai.

Đặc biệt là triển khai hiệu quả ba phong trào lớn: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp”.

Phát huy tinh thần xung kích xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ hộ khó khăn trên 150 triệu đồng; duy trì 3 tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp”, tổ chức 15 lớp tập huấn kỹ thuật, nhiều mô hình kinh tế thanh niên hiệu quả.

Duy trì “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ Đề án 06, hướng dẫn dịch vụ công cho người dân; tham gia chương trình chính trị, góp phần xóa nhà tạm, cải tạo vườn tạp, ngăn chặn tảo hôn, xây dựng nếp sống văn minh.

Đồng chí Vương Thị Mai, Phó Chủ tịch MTTQ VN xã - Bí thư Đoàn xã Tiên Yên hướng dẫn bà con truy cập ứng dụng trực tuyến trên điện thoại thông minh. Ảnh: Vương Mai.

Với tinh thần “Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh- Sáng tạo”, Đại hội xác định 2 khâu đột phá đó là: Chuyển đổi số, nâng cao năng lực số và đổi mới phương thức hoạt động thanh niên và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo gắn với các sản phẩm đặc thù của địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phấn đấu, xây dựng được ít nhất 5 công trình, phần việc thanh niên, trong đó có 3 công trình về chuyển đổi số; trồng mới từ 3.000 cây xanh trở lên; thành lập ít nhất 5 mô hình thanh niên tham gia tự quản giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương; có ít nhất 1 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được Đoàn, Hội hỗ trợ; 100% đoàn viên trên địa bàn xã không tảo hôn và kết hôn cận huyết thống...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt huyết, sự năng động sáng tạo của các thế hệ đoàn viên, thanh niên trong thời gian qua.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025-2030, đất nước ta nói chung, xã Tiên Yên nói riêng đang đứng trước thời cơ và thách thức mới trong tiến trình phát triển, hội nhập. Đời sống nhân dân có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra đối với thế hệ trẻ ngày càng cao hơn, toàn diện hơn.

Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn đề nghị Ban Chấp hành Đoàn xã nhiệm kỳ mới không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đến với thanh niên ở từng thôn, từng khu dân cư; quan tâm hơn nữa đến thanh niên nông thôn, thanh niên yếu thế. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu thanh niên Tiên Yên “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”.

Đồng thời, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tập thể, khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành Đoàn xã Tiên Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Vương Mai.

"Đoàn xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Thanh niên khởi nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, gắn với việc thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Mỗi cán bộ, đoàn viên phải là người đi đầu trong học tập, lao động, ứng dụng khoa học kỹ thuật, làm giàu chính đáng trên chính quê hương mình". Bí thư Đảng ủy xã Tiên Yên Hoàng Trọng Khoắn nhấn mạnh.

Tại Đại hội, Đại hội đã thông qua quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn xã Tiên Yên khóa I gồm 23 đồng chí; Quyết định chỉ định chức vụ Bí thư, Phó Bí thư Đoàn, Ủy viên kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT Đoàn xã Tiên Yên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Tiên Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Vương Mai.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tiên Yên lần thứ I là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tiếp thêm động lực để tuổi trẻ xã Tiên Yên tiếp tục rèn luyện, cống hiến và góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xã Tiên Yên được thành lập từ ngày 01/7/2025 trên cơ sở sáp nhập 3 xã Tiên Yên, Hương Sơn và Vĩ Thượng (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang cũ).

Sau sắp xếp trụ sở xã Tiên Yên cách trung tâm hành chính tỉnh Tuyên Quang 93km, với tổng diện tích đất tự nhiên trên 97.183 km2.