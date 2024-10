Công ty Điện lực Lai Châu vừa tổ chức sơ kết công tác sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 tháng đầu năm 2024. Tại hội nghị, những con số biết nói "quý như vàng 10" đã được ghi nhận, đó là thành quả thể hiện sự nỗ lực cố gắng vượt khó của toàn ngành trong thời gian qua.

Đánh giá kết quả thực hiện công tác SXKD

Theo đó, ngày 11/10, Công ty Điện lực Lai Châu, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024; ông Trần Kim Long – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị, tham dự tại điểm cầu Công ty và điểm cầu các đơn vị có các Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng, Thường trực Đảng uỷ, Bí thư Đoàn thanh niên, lãnh đạo các phòng ban Công ty, Ban lãnh đạo, trưởng phòng, đội trưởng các đơn vị và Chủ tịch Công đoàn Cơ sở thành viên.

Hội nghị nhằm rà soát, đánh giá kết quả thực hiện công tác SXKD 9 tháng đầu năm, đồng thời bàn, triển khai nhiệm vụ kế hoạch 3 tháng cuối năm 2024.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Ảnh: PC Lai Châu

Trong 9 tháng đầu năm 2024, PC Lai Châu đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu; đặc biệt là cấp điện trong mùa nắng nóng, phục vụ các hoạt động chính trị; đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất. Các chỉ tiêu SXKD hoàn thành tốt so với kế hoạch giao. Điện thương phẩm đạt 77,28% so với kế hoạch NPC giao, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm 2023; giá bán điện bình quân tăng 0,73 đ/kWh so với kế hoạch NPC giao, tăng 102,29 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2023; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,08/99,8% cao hơn 0,28% so với kế hoạch NPC giao. Tỷ lệ cài app CSKH lũy kế 9 tháng đạt 122% so với kế hoạch giao.



Chủ động tham mưu với UBND tỉnh Lai Châu, làm việc với các sở, ngành tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD). Trong 9 tháng đầu năm, các dự án đã đạt và vượt tiến độ được giao; PC Lai Châu cũng phối hợp với BA1 đóng điện 1 đường dây110kV từ TBA 110kV Than Uyên - TBA 220kV Than Uyên - đây là công trình trọng điểm của EVN và NPC.

Giám đốc Công ty Trần Kim Long chủ trì hội nghị. Ảnh: PC Lai Châu

Toàn Công ty tiếp tục tăng cường triển khai hiệu quả chương trình tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025; tăng cường triển khai chuyển đổi số, công tác đảm bảo an toàn tài sản lưới điện trên địa bàn; hoàn thành dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng của tháng cho toàn bộ khách hàng…

Bên cạnh đó, PC Lai Châu đã cử đội xung kích tham gia hỗ trợ thi công xây dựng dự án Đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, qua đó góp phần đưa dự án về đích vượt tiến độ; cử đội xung kích tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại lưới điện do ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại Quảng Ninh và Hải Phòng giúp Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, PC Quảng Ninh sớm khôi phục cung cấp điện trở lại cho khách hàng.

Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội



Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Công ty Trần Kim Long giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị, các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện trong 3 tháng cuối năm; trong đó nhấn mạnh: Tập trung rà soát, củng cố lưới điện; đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân; giảm thiểu tối đa các vụ sự cố. Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong vận hành, an toàn lao động; triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, giảm tổn thất điện năng.

Rà soát, triển khai hiệu quả các giải pháp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao trong từng tháng, quý và cả năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiến độ các dự án ĐTXD, SCL, các công trình khắc phục thiên tai…

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg của Chính phủ; đẩy mạnh công tác kinh doanh dịch vụ Điện lực, nâng cao tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tập trung thực hiện công tác thu tiền điện, ứng dụng Chuyển đổi số; đảm bảo tốt việc thay đổi giá điện, không để sự cố truyền thông; hoàn thiện xây dựng kế hoạch SXKD - ĐTPT năm 2025 và 5 năm giai đoạn 2026 - 2030...

Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Điện lực Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030; tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2024) và chào mừng Đại hội đảng các cấp ...

Nhân dịp này, Công ty đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD; khen thưởng các đoàn thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào quý III/2024; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua: "Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch cài đặt App CSKH" quý III năm 2024; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua: "Gia đình tiết kiệm điện" năm 2024.

Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho đơn vị hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch quý III/2024. Ảnh: PC Lai Châu

Lãnh đạo Công ty khen thưởng cho các đoàn thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào quý III/2024. Ảnh: PC Lai Châu

Lãnh đạo Công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua: "Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch cài đặt App CSKH" quý III năm 2024. Ảnh: PC Lai Châu