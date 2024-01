Công ty Điện lực Lai Châu: Đạt nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD – ĐTXD

Năm 2023, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với sáng kiến khoa học, Công ty Điện lực Lai Châu đã vượt qua khó khăn, thách thức đạt những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD – ĐTXD. Đây là tiền đề và động lực để đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2024.

Chiều ngày 10/1, Công ty điện lực Lai Châu đã long trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD năm 2023, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, đại diện lãnh đạo các ban Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; ông Trần Kim Long – Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu; lãnh đạo Sở Công thương, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu…

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với nhiều sáng kiến khoa học, Công ty Điện lực Lai Châu đã vượt qua khó khăn, thách thức "gặt hái" những kết quả nổi bật trong hoạt động SXKD – ĐTXD. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2003, trước nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng từ xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina, tình hình Trung Đông làm giá nhiên liệu, vật tư thiết bị tăng cao, chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gẫy. Thời tiết cực đoan diễn ra trên diện rộng, đặc biệt trong tháng 5 và tháng 6 nguồn cung ứng điện của miền Bắc hết sức khó khăn, các hồ thủy điện lớn thường xuyên cận kề mực nước chết. Bên cạnh đó, Lai Châu có địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, công tác cấp điện và khắc phục thiên tai kéo dài, việc phối hợp với các TTPTQĐ trong ban hành đơn giá đền bù GPMB, công tác chấp thuận chủ chương đầu tư, công tác nghiệm thu Nhà nước, bàn giao tiếp nhận lưới điện, công tác di chuyển đền bù tài sản ngành điện, khó khăn trong việc áp dụng thể chế và các quy định của pháp luật, đây là những rào cản, nút thắt cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của Công ty.

Trước những khó khăn, thách thức đó, Công ty điện lực Lai Châu đã chủ động báo cáo với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty điện lực miền Bắc, đặc biệt là báo cáo với UBND tỉnh Lai Châu, các Sở ban ngành đã chung tay vào cuộc, chủ động tìm các giải pháp tháo gỡ trong công tác đầu tư, trong công tác SXKD và dịch vụ khách hàng, công tác dịch chuyển chỉ ghi số công tơ, công tác quy hoạch lưới điện giải tỏa công suất của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Tham mưu thành lập ban phát triển điện lực của tỉnh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, về công tác ĐTXD, GPMB, công tác chấp thuận chủ chương đầu tư, công tác nghiệm thu nhà nước, bàn giao tiếp nhận lưới điện, bám sát các sở, ngành của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ và được UBND tỉnh Lai Châu chấp thuận, là một trong những đơn vị đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ về việc thực hiện xin chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư.

Năm 2003, trước nhiều khó khăn, thách thức song với tinh thần đoàn kết, lỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, các tổ chức Đoàn thể và của toàn thể CBCNV, Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kinh tế, Kỹ thuật, SXKD. Ảnh: Tuấn Hùng

Với tinh thần nỗ lực cao nhất, năm 2023 Công ty Điện lực Lai Châu tập trung nhân lực, chủ động trong công tác ứng phó phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão, khắc phục và xử lý sự cố lưới điện kịp thời, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ chính trị, QPAN và phát triển KT - XH địa phương.

Công ty Điện lực Lai Châu đã chủ động ban hành hiệu chỉnh lại 43/57 quy trình quy định, quy chế quản lý nội bộ, hoàn thiện ban hành, các quy trình phân rã rủi ro của 10/12 phòng, hiệu chỉnh, bổ sung quy định quản lý phân phối tiền lương, xây dựng từng kế hoạch cụ thể, triển khai các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực. Thực hiện mua sắm các vật tư thiết bị cần thiết, đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời bố trí, sắp xếp lao động hợp lý. Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức sát hạch trình độ, kỹ năng, đánh giá kết quả thực hiện của người lao động để đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc theo quy định. Tích cực phát triển phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, chủ động đổi mới, cải tiến quy trình sản xuất, thực hiện các biện pháp kỹ thuật và quản lý qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đến hết năm 2023, toàn tỉnh Lai Châu có 97% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Đây là minh chứng sinh động thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Công ty Điện lực Lai Châu trong việc đẩy mạnh các giải pháp đưa điện về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty điện lực Lai Châu chia sẻ: Năm 2023 là năm thực hiện chủ đề "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí" của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD trên địa bàn với nhiều khó khăn thách thức như ảnh hưởng từ xung đột quân sự giữa Nga - Ucraina và tình hình Trung Đông; diễn biến cực đoan của tình hình thời tiết do nắng nóng, mưa lũ đã gây ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, đặc biệt là cung ứng điện trên địa bàn.

Được sự sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lai Châu, sự phối hợp chặt chẽ của các ban Tổng Công ty, các sở ban ngành của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết, lỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, các tổ chức Đoàn thể và của toàn thể CBCNV trong Công ty. Trong năm 2023 Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kinh tế, Kỹ thuật, SXKD được Tổng Công ty và Tỉnh Lai Châu giao.

Năm 2023, Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện thu được 523,89 tỷ đồng. Các kỳ thu trong tháng, trong quý, năm đều đạt và vượt kế hoạch giao. Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2023, Công ty Điện lực Lai Châu đã tập trung nhân lực, đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ chính trị, QPAN và phát triển KT - XH địa phương và các ngày lễ lớn của tỉnh Lai Châu. Hoàn thành 37/38 chỉ tiêu SXKD được giao (Trong đó hoàn thành 36 chỉ tiêu SXKD điện, 1 chỉ tiêu SXKD DVĐL) và hoàn thành 21/21 chỉ tiêu, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả năm 2023, tiêu biểu như: về đích sớm hơn 01 tháng và đứng thứ nhất Tổng Công ty Điện lực lực miền Bắc về Công tác thực hiện việc thay đổi lịch GCS về những ngày cuối tháng năm 2023; Công tác thu nộp tiền điện hoàn thành 100,08% cao hơn 0,28% so quy định của Tổng Công ty giao; Hoàn thành chỉ tiêu TTĐN trước 2 năm so với kế hoạch 5 năm (2021 - 2025); Giảm sâu chỉ tiêu sự cố lưới điện 110kV; Có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng hiệu quả vào công tác SXKD; Triển khai có hiệu quả chương trình Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; Tạo bước đột phá trong công tác lao động tiền lương hướng tới nâng cao thu nhập cho công nhân lao động trực tiếp nhằm động viên khích lệ CBCNV - LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao năng suất lao động; Thực hiện thủ tục chấp thuận Chủ trương đầu tư/lựa chọn nhà đầu tư và nghiệm thu của cơ quan quản lý nhà nước; Chỉ tiêu khởi công, đóng điện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng và tiếp nhận lưới điện; triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng.

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh” và chung tay xây dựng Thành phố Lai Châu “Xanh – sạch – đẹp”, Công ty Điện lực Lai Châu đã trồng được hơn 2000 cây xanh tại khu Lâm Viên – Thành phố Lai Châu. Ảnh: Tuấn Hùng



Các chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được Công ty Điện lực Lai Châu tổ chức thường niên. Ảnh: Tuấn Hùng

Công ty Điện lực Lai Châu phối hợp với Hội chữ thập đỏ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần thứ IX” năm 2023 với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”. Ảnh: Tuấn Hùng

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, Đảng ủy, Công đoàn, đoàn thanh niên Công ty Điện lực Lai Châu còn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến các hoạt động an sinh, xã hội, vì cộng đồng.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các đơn vị tập trung vào các nội dung như: Giải pháp trong công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện nhằm giảm tối đa số vụ sự cố lưới điện trung hạ áp trong các tháng còn lại của năm 2023. Đặc biệt đối với các vụ sự cố liên quan đến vi phạm hành lang lưới điện, sự cố hư hỏng máy biến áp, sự cố do chống sét. Nâng cao chất lượng cung ứng điện mùa nắng nóng 2024. Triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trong thời gian qua. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỳ thuật, chuyển đổi số, công tác bảo mật ATTT trong hoạt động SXKD và công tác dịch vụ; thực hiệnn hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng…

Anh Phạm Minh Châu, Trưởng Phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lai Châu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật Công ty Điện lực Lai Châu đạt được trong năm 2023; ông Vũ Anh Phương gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp chính quyền tỉnh Lai Châu, sự phối hợp của các ban, ngành, đoành thể trong tỉnh trong những năm qua đối với Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nói chung và Công ty Điện lực Lai Châu nói riêng.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hHội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Ông Vũ Anh Phương đánh giá cao các nội dung tham luận tại Hội nghị, đồng thời đề nghị, Công ty Điện lực Lai Châu tập trung thực hiện các mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các phụ tải; Chủ động giải pháp nhằm giảm thiểu các vụ sự cố, xử lý nhanh sự có nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; Tham mưu tốt cho UBND tỉnh Lai Châu, Ban chỉ đạo phát triển Điện lực các giải pháp để giải tỏa nguồn công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn; Triển khai hiệu quả, thiết thực chương trình tiết kiệm điện, điều tiết phụ tải; Vận hành hiệu quả hệ thống lưới điện thông minh DMS, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực, làm chủ được công nghệ trong lao động sản xuất.

Công ty Điện lực Lai Châu: Nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ

Năm 2024 xác định là năm "tăng tốc", có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và dự báo những thuận lợi, khó khăn, Công ty Điện lực Lai Châu xác định tập trung thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD và ĐTXD giai đoạn 2021 - 2025 được Tổng công ty Điên lực miền Bắc giao tại quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 31/7/2023.

Công ty thường xuyên đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức các buổi lễ phát động và thực hiện các chiến dịch bảo vệ hành lang và phát quang cây trong và ngoài hành lang lưới điện cao áp; vận động người dân chặt tỉa, giải phóng cây cối giảm nguy cơ vi phạm HLLĐ gây sự cố lưới điện… Ảnh: Tuấn Hùng

Năm 2023 đã tạo bước đột phá trong công tác lao động tiền lương hướng tới nâng cao thu nhập cho công nhân lao động trực tiếp nhằm động viên khích lệ CBCNV - LĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao năng suất lao động; thu nhập bình quân của CBCNV – LĐ trong toàn Công ty năm 2023 tăng trên 9% so với năm 2022. Ảnh: Tuấn Hùng

Thực hiện đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ chính trị, QPAN và phát triển KT - XH địa phương; Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, triển khai nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nguồn lao động. Tăng cường nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ số hóa trong SXKD; Đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động do chủ quan gây nên, thực hiện có hiệu quả hệ thống đánh giá hiệu quả công việc trên BSC/KPIs; xây dựng thực thi văn hóa doanh nghiệp an toàn lao động trong SXKD.

Năm 2024, Công ty Điện lực Lai Châu cũng xác định, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình XDCB, SCL, các công trình thuộc các nguồn vốn khác, đáp ứng đầy đủ vật tư cho SXKD, quyết toán kịp thời các công trình đã thi công hoàn thành, có phương án triển khai các công trình thi công chậm tiến độ có biện pháp giải quyết kịp thời, đặc biệt là công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng; Tập trung nâng cao tính chuyên nghiệp trong việc giao dịch, cung cấp dịch vụ cho khách hàng; tăng cường nghiên cứu xây dựng, hiệu chỉnh, bổ sung các quy định, trình tự thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực, đảm bảo doanh thu lợi nhuận Tổng công ty giao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu nhấn mạnh: Năm 2024, là năm có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2025 và các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025; trước những thuận lợi và khó khăn đan xen và căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, kế hoạch giai đoạn 2021- 2025, ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu đưa ra 10 nội dung, giải pháp cần triển khai thực hiện trong năm 2024.

Ông Trần Kim Long, Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Tuấn Hùng

Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu tin tưởng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các ban Tổng Công ty, các sở ban ngành của tỉnh Lai Châu. Đặc biệt với tinh thần đoàn kết, lỗ lực cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo Công ty, cùng toàn thể CBCNV-LĐ, Công ty Điện lực Lai Châu sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn thách thức, triển khai thành công và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ông Vũ Anh Phương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 (Công ty Điện lực Lai Châu). Ảnh: Tuấn Hùng

Dịp này, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho 10 cá nhân; Công ty Điện lực Lai Châu khen thưởng các điện lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD năm 2023 và 6 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân lao động giỏi”.