Xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả, Công ty điện lực Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tai nạn lao động, từng bước xây dựng môi trường lao động văn hóa lành mạnh, giúp người lao động an tâm sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.

Clip: Công ty Điện lực Lai Châu, xây dựng môi trường lao động an toàn, nâng cao uy tín doanh nghiệp.

Công ty Điện lực Lai Châu: Nhiều giải pháp an toàn lao động

Chia sẻ với báo Nông thôn Ngày nay / Dân Việt / Trangtraiviet điện tử, ông Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lai Châu cho biết: Ngành điện là ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động.

Trong quá trình làm việc, cán bộ, công nhân viên ngành điện luôn phải chịu áp lực về những rủi ro trong tai nạn lao động và những tác động bởi nhiều yếu tố khách quan có thể dẫn đến điều không mong muốn.

Qua thống kê, phần lớn các vụ tai nạn lao động nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố chủ quan của con người. Vì vậy việc phòng, chống tai nạn lao động cần bắt đầu từ việc xây dựng "Văn hóa an toàn lao động".

Ngành điện là ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dễ xảy ra tai nạn lao động... những năm qua Công ty Điện lưc Lai Châu đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Ảnh: Thanh Ngân

Những năm qua, Công ty Điện lực Lai Châu đã đẩy mạnh phong trào thi đua "Văn hóa an toàn lao động" qua đó giúp người lao động nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ chính mình, chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy định về an toàn lao động, góp phần phòng tránh tai nạn lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phong trào "Văn hóa an toàn lao động" đã thực sự tạo được sự lan tỏa rộng trong toàn ngành, làm thay đổi rõ nét ý thức của mỗi một cán bộ công nhân viên đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo thói quen suy nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Anh Dũng, Tổ trưởng Tổ sản xuất Đội quản lý tổng hợp số 1, điện lực thành phố Lai châu vui vẻ cho hay: Tôi và đồng nghiệp luôn nghiêm túc thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trong khi lao động. Trước mỗi công việc, chúng tôi đều đưa ra bàn bạc, đánh giá mức độ nguy hiểm có thể xảy ra và đưa ra phương án thực hiện vừa đảm bảo hiệu suất lại vừa phải đảm bảo an toàn cao. Nhờ đó, thời gian qua, đơn vị chúng tôi đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề ra và đạt hiệu quả an toàn cao.

"Văn hóa an toàn lao động" giúp người lao động Công ty Điện lực Lai Châu nâng cao ý thức trong việc tự bảo vệ chính mình, chấp hành nghiêm các nội quy, quy trình, quy định về an toàn lao động, góp phần phòng tránh tai nạn lao động... Ảnh: Thanh Ngân

Công ty Điện lực Lai Châu: Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn lao động

Qua câu chuyện với ông Hoàng Quang Trung, được biết những năm qua Công ty Điện lực Lai Châu đã tập trung các giải pháp quản lý an toàn; tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, đảm bảo cán bộ công nhân viên chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định về an toàn lao động khi thực hiện nhiệm vụ.

Đơn vị đã tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến người lao động nêu cao ý thức, trách nhiệm đối với công tác an toàn lao động; xây dựng các quy tắc, chuẩn mực ứng xử của các thành viên liên quan tham gia vào quá trình lao động sản xuất.

Bên cạnh đó Công ty Điện lực Lai Châu đã phát động và triển khai chương trình đào tạo 1 giờ/tuần tới tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc và đồng thời định hướng cho các phòng, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt được mục tiêu hiệu quả cao nhất.

Phong trào "Văn hóa an toàn lao động" đã thực sự tạo được sự lan tỏa rộng trong toàn Công ty Điện lực Lai Châu, làm thay đổi rõ nét ý thức của mỗi một cán bộ công nhân viên đối với công tác an toàn vệ sinh lao động, tạo thói quen suy nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc. Ảnh: Thanh Ngân

Trong đó hàng tuần các phòng, đơn vị phải dành tối thiểu 01 giờ trong tuần cho công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tay nghề trong nội bộ cho cán bộ công nhân viên.

Nhờ đó đã nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đáp ứng yêu cầu công việc được giao, bổ sung các kiến thức chuyên môn, nắm vững hơn các kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời đẩy mạnh phong trào học tập, tạo môi trường tích cực chủ động giao lưu tự học hỏi, xây dựng đội ngũ CBCNV trong đơn vị có tinh thần đoàn kết, sẻ chia các kiến thức kinh nghiệm trong công việc, tạo động lực cho CBCNV, nâng cao năng suất lao động.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng Phòng an toàn, Công ty Điện lực Lai Châu hồ hởi cho biết: Với cách tư duy mới, chúng tôi có thể từ chối thực hiện những công việc khi thấy không đủ điều kiện về an toàn từ đó hình thành thói quen đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu.

Hàng tuần các phòng, đơn vị trong Công ty Điện lực Lai Châu đều dành tối thiểu 1 giờ trong tuần cho công tác hướng dẫn nghiệp vụ, tay nghề trong nội bộ cho cán bộ công nhân viên. Ảnh: Thanh Ngân

Trước khi làm việc trên lưới điện bắt buộc chúng tôi phải hỏi nhau, tự hỏi và tự trả lời được 3 câu hỏi: Những mối nguy nào có thể xảy ra khi thực hiện công việc này? Mức độ nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn do các mối nguy đó gây ra như thế nào? Biện pháp phòng tránh để giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra tai nạn khi tiến hành công việc này?

Đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả công tác an toàn lao động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả, đạt hiệu suất cao. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại hiện trường sản xuất; kiểm tra, kiểm soát an toàn lao động bằng hình ảnh thông qua phần mềm quản lý an toàn lao động nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn lao động.

Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Xây dựng môi trường lao động an toàn, hiệu quả, Công ty điện lực Lai Châu đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống tai nạn lao động, từng bước xây dựng môi trường lao động văn hóa lành mạnh, giúp người lao động an tâm sản xuất, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Ngân

Có thể thấy, giờ đây việc xây dựng và duy trì văn hóa an toàn lao động đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của mỗi một cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Lai Châu, đây cũng là xu hướng tất yếu mang lại những lợi ích thiết thực cho mỗi cá nhân và của cả công ty.

Làm tốt công tác này sẽ giúp cải thiện điều kiện làm việc, phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp, tạo thói quen cho người lao động luôn luôn nghĩ về vấn đề an toàn trước khi thực hiện công việc. Từ đó, từng bước xây dựng môi trường lao động bảo đảm văn hóa, lành mạnh, giúp người lao động an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao uy tín của doanh nghiệp.