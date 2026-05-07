Ông Đàm Anh Kỳ làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình nhiệm kỳ đầu tiên

Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình tổ chức đại hội lần thứ I

Với chủ đề "Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập và Phát triển", Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng kinh tế tại địa phương.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thiên Long.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Cao Sơn – Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình; ông Nguyễn Hữu Luyện – Chủ tịch UBND phường Hòa Bình cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, các hội doanh nghiệp và đông đảo doanh nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thiên Long.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 – 2031, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, kết nối giao thương, hỗ trợ pháp lý, chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, đồng thời đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm những gương mặt tiêu biểu, tâm huyết. Đặc biệt, ông Đàm Anh Kỳ – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đã được Đại hội tin tưởng bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I.



Ông Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Thiên Long.

Tân Chủ tịch Đàm Anh Kỳ khẳng định: "Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Tôi cùng Ban Chấp hành sẽ nỗ lực xây dựng Hội trở thành 'mái nhà chung' đoàn kết, giúp đỡ các hội viên vượt qua khó khăn, phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào an sinh xã hội địa phương."

Ông Đàm Anh Kỳ – tân Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I. Ảnh: Thiên Long.

Nằm trong dòng chảy phát triển chung của tỉnh Phú Thọ, Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình xác định kim chỉ nam hoạt động dựa trên 5 từ khóa then chốt: Hội tụ – Bản sắc – Tiên phong – Trách nhiệm – Đột phá.

Kỳ vọng từ cấp ủy, chính quyền phường Hòa Bình

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Dũng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Bình nhấn mạnh vai trò kinh tế trụ cột của các doanh nghiệp. Tính đến tháng 4/2026, phường có 923 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ với tỷ trọng công nghiệp chiếm 81%, thương mại - dịch vụ và du lịch chiếm 18,54%.



Lãnh đạo phường Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thiên Long.

Để Hội hoạt động thực chất, Bí thư phường Hòa Bình đề nghị Ban Chấp hành mới tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ 1, nâng cao vai trò đại diện và bảo vệ quyền lợi của hội viên: Là cầu nối đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền, chủ động phối hợp với UBND phường tổ chức các buổi đối thoại định kỳ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính và mặt bằng cho doanh nghiệp.



Lãnh đạo Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Dân.

Thứ 2, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Khuyến khích hội viên sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và các phần mềm quản trị thông minh.

Thứ 3, tăng cường kết nối và xây dựng chuỗi giá trị: Tạo điều kiện để các hội viên ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 203 ra mắt. Ảnh: Thành Dân.

Thứ 4, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Đồng hành cùng địa phương trong công tác giảm nghèo (hiện còn 0,36% hộ nghèo) và chỉnh trang đô thị.

Thứ 5, phát triển tổ chức hội vững mạnh: Chú trọng kết nạp thêm các doanh nghiệp trẻ, các hộ kinh doanh cá thể có tiềm năng chuyển đổi thành doanh nghiệp (phấn đấu hỗ trợ 200 hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp theo nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Hòa Bình trong nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Ngay sau lễ công bố Ban Chấp hành mới, Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình đã trao tặng Quỹ An sinh phường Hòa Bình số tiền 100 triệu đồng nhằm chung tay cùng địa phương chăm lo đời sống cho các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng chính sách và các hoạt động vì cộng đồng.

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nhân đối với địa phương, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Hội Doanh nghiệp phường Hòa Bình trong công tác an sinh xã hội.

Sự thành công của Đại hội lần thứ I không chỉ khẳng định vị thế của doanh nhân phường Hòa Bình mà còn kỳ vọng tạo ra một xung lực mới, góp phần đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển bứt phá trong giai đoạn 2026 - 2031.