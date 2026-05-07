Phú Thọ quyết liệt tháo gỡ "nút thắt" mặt bằng để dự án giao thông 450 tỷ đồng bứt tốc

Tuyến đường động lực nối liền các vùng khó khăn

Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng và đường 12B được triển khai trong giai đoạn 2022-2027 với tổng mức đầu tư 450 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và địa phương. Đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là trục kết nối liên vùng quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hòa Bình, Kỳ Sơn, Đú Sáng và kết nối trực tiếp với tuyến đường 12B.

Tuyến đường có tổng chiều dài triển khai thực tế là 18,18km, điểm đầu giao với Quốc lộ 6 (tại Km72+750) thuộc phường Hòa Bình và điểm cuối giao với đường Trường Sơn A thuộc xã Đú Sáng. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy giao thương, du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Tuyến đường có tổng chiều dài triển khai thực tế là 18,18km. Ảnh: Thành Dân

Theo báo cáo từ chủ đầu tư, tính đến nay khối lượng thực hiện dự án đạt khoảng 47,6% giá trị hợp đồng. Trên công trường, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ: đào đắp nền đường đạt 14,6km; rải thảm bê tông nhựa được 8,4km và đặc biệt là 3/5 vị trí cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành.

Điểm nghẽn giải phóng mặt bằng khiến máy móc phải chờ... đất

Dù đã có những kết quả nhất định, song tiến độ tổng thể của dự án vẫn chưa đạt kỳ vọng do phụ thuộc lớn vào công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Đến nay, toàn tuyến mới chỉ bàn giao được 11,1/18,18km mặt bằng, đạt khoảng 61,6%. Việc mặt bằng bàn giao không liên tục khiến máy móc, nhân lực phải phân tán, làm giảm đáng kể hiệu quả thi công.

Đến nay, toàn tuyến mới chỉ bàn giao được 11,1/18,18km mặt bằng, đạt khoảng 61,6%. Ảnh: Thiên Long

Thực tế ghi nhận, vướng mắc lớn nhất hiện nay nằm ở nguồn gốc đất đai, chính sách bồi thường và sự đồng thuận của một bộ phận người dân.

Tại phường Hòa Bình, đây là điểm nghẽn lớn nhất khi từ tháng 3/2024 đến nay vẫn chưa phê duyệt được phương án bồi thường. Việc chưa di dời nghĩa trang Nhân dân tổ 1 Quỳnh Lâm và các tranh chấp liên quan đến 6 thửa đất chồng lấn đang khiến đoạn đầu tuyến "án binh bất động".

Tại phường Kỳ Sơn, vẫn còn 11 hộ chưa phê duyệt được phương án do vướng tài sản trên đất nông nghiệp và khó khăn trong xác định nguồn gốc đất sông, suối.

Tại xã Nật Sơn và Mường Động, trong khi Nật Sơn vẫn còn khoảng 20 hộ chưa nhận tiền và 55 hộ chưa phê duyệt phương án, thì tại xã Mường Động (đoạn cuối tuyến), công tác GPMB gần như chưa thể triển khai do chưa ban hành kế hoạch thu hồi đất và xác định giá đất cụ thể.

Trên công trường, các hạng mục đang được triển khai đồng bộ: đào đắp nền đường đạt 14,6km; rải thảm bê tông nhựa được 8,4km. Ảnh: Thành Dân

Quyết tâm bàn giao 100% mặt bằng sạch trước ngày 31/5/2026

Trước thực trạng này, ông Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ trực tiếp kiểm tra thực địa và yêu cầu các địa phương phải xác định GPMB là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh là phải thực hiện phương châm “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, không để tồn đọng kéo dài.

Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã đặt mục tiêu phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 31/5/2026 để bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Để đạt được con số này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện chỉ đạo theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn”.

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ là phải thực hiện phương châm “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, không để tồn đọng kéo dài. Ảnh: Duyên Dân

Bên cạnh việc rà soát chặt chẽ hồ sơ đất đai, đảm bảo công khai, minh bạch quyền lợi của người dân, tỉnh cũng nhấn mạnh việc tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành quy định, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý để đảm bảo kỷ cương.

Khi mặt bằng được tháo gỡ, dự án giao thông trọng điểm này sẽ sớm hoàn thành, không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn mở ra cơ hội thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng phía Nam tỉnh Phú Thọ.