Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên làm gì để giúp dân giảm nghèo bền vững?

Tân Uyên thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững

Xã Tân Uyên của tỉnh Lai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Trung Đồng, Thân Thuộc, Nậm Cần và thị trấn Tân Uyên (huyện Tân Uyên cũ). Ngay sau khi thành lập, cùng với việc nhanh chóng ổn định, vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp, xã Tân Uyên đặc biệt quan tâm tới vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Uyên giảm bình quân 1,47%/năm. (Ảnh: Thanh Ngân)

Qua câu chuyện với Chủ tịch UBND xã Tân Uyên - ông Chu Văn Thanh, được biết, các chương trình mục tiêu quốc gia được xã Tân Uyên triển khai khá bài bản và hiệu quả. Để tổ chức triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phát huy hiệu quả cao, xã Tân Uyên đã nhanh chóng thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, xã Tân Uyên còn ban hành quyết định thành lập 44 Ban Phát triển bản thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025.

Theo Chủ tịch UBND xã Tân Uyên, một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã còn cao, đó là do trình độ dân trí thấp, bà con thiếu kỹ năng sản xuất, thiếu việc làm ổn định. Một nguyên nhân nữa cũng phải kể đến, đó là một bộ phận người dân trong xã còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động vươn lên. Thêm vào đó là nguy cơ tái nghèo lớn do trên địa bàn xã thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh…

Công tác giảm nghèo bền vững ở xã Tân Uyên có nhiều khởi sắc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đặt lên hàng đầu công tác giảm nghèo bền vững, xã Tân Uyên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Cùng với việc phân công các tổ chức hội, đoàn thể giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên, xã Tân Uyên tập trung triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó chú trọng đến các chính sách hỗ trợ nhà ở, sản xuất… cho người dân. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn được xã Tân Uyên đẩy mạnh, thu hút sự tham gia tích cực của mặt trận tổ quốc và các tổ chức hội, đoàn thể.

Được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã đã thoát khỏi cảnh sống tạm bợ trong những căn nhà dột nát, yên tâm phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

“Chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo không chỉ đơn thuần là hỗ trợ kinh phí, mà còn là sự động viên, giúp các gia đình khó khăn củng cố, xây mới những ngôi nhà kiên cố, vững vàng trước mùa mưa bão và thiên tai (sạt lở đất, lũ quét). Khi có được "mái nhà" an toàn, người dân mới thực sự yên tâm tập trung vào phát triển kinh tế, tránh được tình trạng tái nghèo do rủi ro thiên tai làm mất tài sản” – ông Nguyễn Duy Lập – Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Uyên cho hay.

Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở xã Tân Uyên. (Ảnh: Thanh Ngân)

Trước đây, gia đình anh Lò Văn Mua, ở thôn 24, xã Tân Uyên thuộc diện hộ nghèo của xã. Được Nhà nước hỗ trợ cây cây con giống, máy móc nông cụ và được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo nghề, anh Mua mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

“Nhờ có sự hỗ trợ của Nhà nước về cây con, giống, máy móc nông cụ, cùng với sự giúp đỡ, khích lệ của bà con trong thôn, gia đình tôi đã tích cực hơn trong lao động, sản xuất. Cuối năm 2024, gia đình tôi đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Mới đây, gia đình tôi còn được hỗ trợ xóa nhà tạm. Được sống trong căn nhà mới, không còn phải lo lắng mỗi khi mưa to, gió lớn, gia đình tôi cũng yên tâm tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống” – anh Mua phấn khởi cho biết.

Tân Uyên tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa với các cây trồng chủ lực như: Chè, mắc ca, lúa, quế, cây ăn quả… xã Tân Uyên chú trọng tới công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Hàng loạt các lớp đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho người dân trên địa bàn xã được tổ chức. Hàng trăm người dân được giải quyết việc làm mới, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Đến nay, tỷ lệ lao động ở xã Tân Uyên đã qua đào tạo đạt hơn 68,13%.

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thu nhập, đời sống của người dân xã Tân Uyên ngày càng cải thiện, nâng cao. (Ảnh: Thanh Ngân)

Đặc biệt, trên địa bàn xã Tân Uyên đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng chè (1489ha), vùng mắc ca (1126ha) và hàng trăm héc ta cây ăn quả… Nhờ đó, thu nhập, đời sống của người dân trên địa bàn xã không ngừng cải thiện, nâng cao. Cùng với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng được nhiều hộ dân trong xã quan tâm. Nhiều hộ dân mạnh dạn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc quy mô lớn, mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng/năm.

Song song với việc giải quyết việc làm tại chỗ, xã Tân Uyên còn khuyến khích người dân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài và các khu công nghiệp ở các tỉnh, thành phố lớn trong nước.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, xã Tân Uyên đã “gặt hái” được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã Tân Uyên giảm còn 4,9%, hộ cận nghèo giảm còn 6,41%.

Tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực vươn lên của người dân, xã Tân Uyên sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh Lai Châu.