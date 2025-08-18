Nông thôn Tây Bắc: Xã Tân Uyên "bứt phá" ngoạn mục sau một nhiệm kỳ

Tân Uyên thu hút 92 dự án đầu tư, với tổng số vốn hơn 745 tỷ đồng

Đảng bộ xã Tân Uyên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hơn 200 đảng viên đại diện cho 1.570 đảng viên của toàn Đảng bộ xã dự Đại hội.

5 năm đã qua (2020-2025), Đảng bộ xã Tân Uyên đã đạt được những thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của xã đạt kết quả tích cực, với hơn 89% chi bộ và 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 252 quần chúng ưu tú đã được kết nạp vào Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là "Dân vận khéo" cũng được xã triển khai hiệu quả.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Uyên lần thứ I. (Ảnh: Đỗ Mạnh)

Về kinh tế, Tân Uyên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 12.000 tấn. 92 dự án đầu tư với tổng vốn trên 745 tỷ đồng được thu hút về địa phương. Ngành du lịch của xã cũng "ăn nên làm ra" khi đón 32.000 lượt khách, thu về 35 tỷ đồng.

Các lĩnh vực khác cũng có những bước tiến vượt bậc. 93,3% trường học đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,43%/năm, đến cuối năm 2024 chỉ còn 4,9%. Các tiêu chí quốc gia về y tế được duy trì vững chắc. Đặc biệt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được đảm bảo, người dân yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm còn hạn chế, như việc lãnh đạo một số lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, du lịch còn hạn chế, hay việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm chạp.

Ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Đỗ Mạnh)

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển", Đại hội đã đề ra những mục tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ mới. Đến năm 2030, xã Tân Uyên đặt mục tiêu thu ngân sách 1 tỷ đồng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 51,47%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,4%/năm, thu hút khách du lịch đạt 8.000 lượt trở lên mỗi năm...

Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nêu rõ những giải pháp để thực hiện các mục tiêu này, từ việc nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, đến việc phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch, hay củng cố "thế trận lòng dân" để đảm bảo an ninh trật tự.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Đại hội. (Ảnh: Đỗ Mạnh)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Vũ Mạnh Hà - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, nhấn mạnh: Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Tân Uyên cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Với lợi thế về giao thông, nguồn nhân lực và tiềm năng phát triển nông nghiệp, du lịch, xã Tân Uyên cần có giải pháp khai thác hiệu quả, trở thành địa phương đi đầu, tạo động lực cho các địa phương khác cùng phát triển.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Uyên, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Dương Đình Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Uyên, nhiệm kỳ 2025 – 2030.