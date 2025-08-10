Nông thôn Tây Bắc: Người dân Nậm Hàng chung tay "biến hình" làng quê, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng

Nậm Hàng ra quân tổng vệ sinh môi trường

Những ngày này, ở Nậm Hàng, không khí rộn ràng, tưng bừng khắp các thôn, bản. Người dân hăng hái, nhiệt tình, cùng nhau xắn tay áo, chung sức làm đẹp cho quê hương. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu chung, đó là lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nậm Hàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáng ngày 9/8, tiếng kẻng, tiếng loa phát thanh đã vang lên khắp 18 bản, tổ dân phố của xã Nậm Hàng. Hàng trăm người dân, từ các bác cựu chiến binh, cô nông dân, chị em phụ nữ cho đến những đoàn viên thanh niên nhiệt huyết, đã đồng loạt xuống đường, cùng nhau dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường. Khí thế lao động sôi nổi, ai cũng nở nụ cười tươi tắn trên môi, tay thoăn thoắt làm việc.

Người dân xã Nậm Hàng chung tay dọn dẹp, tổng vệ sinh môi trường, làm đẹp làng quê. (Ảnh: Sơn Thủy Tiên)

Tại mỗi điểm ra quân, các tổ chức đoàn thể đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Ở tổ dân phố Sông Đà, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trở thành lực lượng nòng cốt, cùng Ban Công tác Mặt trận và chính quyền cơ sở chỉ đạo, quán xuyến. Hàng trăm chị em phụ nữ đã không quản ngại nắng nóng, chăm chỉ quét dọn, thu gom rác thải. Những con đường, ngõ hẻm vốn dĩ còn nhiều rác nay đã trở nên sạch sẽ, gọn gàng.

Trong khi đó, tại tổ dân phố Pá Kéo, hình ảnh những đoàn viên thanh niên khoác áo xanh tình nguyện cùng các bác cựu chiến binh nhanh tay phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, giúp cho những dòng nước ô nhiễm được lưu thông trở lại. Tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" được thể hiện rõ nét hơn bao giờ hết.

Còn tại tổ dân phố Nậm Hàng, Hội Nông dân xã cùng các lực lượng khác đã không ngần ngại vác cuốc, vác xẻng, cùng nhau chăm sóc, vun trồng các bồn hoa, cây xanh. Bàn tay của những người nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng nay đã góp phần biến những không gian công cộng trở nên tươi mới, đầy sức sống.

Người dân Xã Nậm Hàng chung tay bảo vệ môi trường. (Ảnh: Sơn Thủy Tiên)

Sau một buổi sáng lao động hăng say, thành quả đạt được thật đáng tự hào. Trên 300 đoàn viên, hội viên, nông dân đã cùng nhau "biến hình" cho các thôn, bản. Đường làng, ngõ xóm sạch bong, không còn rác thải bừa bãi. Cỏ dại, bụi rậm được dọn sạch, trả lại không gian thoáng đãng. Những bồn hoa, cây xanh được tưới tắm, chăm sóc cẩn thận.

Chung sức làm đẹp quê hương

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã Nậm Hàng còn phát động làm "Con đường cờ". Bằng sự đóng góp, chung tay của các mạnh thường quân và nhân dân, một số tiền không nhỏ - 7 triệu đồng đã được huy động để mua cờ Tổ quốc. Hàng trăm lá cờ đỏ sao vàng đã được treo trang trọng, thẳng tắp trên khắp các tuyến đường, tạo nên một điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Những con đường cờ rực rỡ, lung linh trong nắng đã góp phần tô điểm cho không gian làng bản thêm phần tươi mới, văn minh.

18 bản, tổ dân phố của xã Nậm Hàng đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường. (Ảnh: Sơn Thủy Tiên)

Đây không chỉ là hoạt động tổng vệ sinh môi trường đơn thuần, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc. Nó thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn thể nhân dân Nậm Hàng. Từ việc nhỏ nhất là quét dọn một con đường, chăm sóc một bồn hoa, người dân Nậm Hàng đã cùng nhau xây dựng một nếp sống văn minh, ý thức bảo vệ môi trường, chung tay làm đẹp cho quê hương.

Có thể thấy, những hoạt động thiết thực, ý nghĩa này đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho Nậm Hàng. Từ một xã còn nhiều khó khăn, Nậm Hàng đang từng bước đổi thay, phát triển. Tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của người dân nơi đây đang là động lực lớn để Nậm Hàng có những bước tiến vững chắc trong tương lai.